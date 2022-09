Les chauffeurs du transport en commun du centre de l’Okanagan mettront un frein à l’arrêt de travail le 5 octobre – Kelowna Capital News

Les bus pourraient cesser de circuler à Kelowna à partir du 5 octobre en raison d’une grève des transports en commun.

BC Transit a publié un avis indiquant que les chauffeurs syndiqués qui desservent Kelowna ont déclaré une date limite pour arrêter le service dans le système de transport régional de Kelowna à partir de 5 h 28 le mercredi 5 octobre.

Des négociations ont commencé entre les chauffeurs syndiqués de Kelowna et First Transit en février, sur la nécessité d’un financement accru pour les chauffeurs.

Le 28 août, le syndicat a voté à 97 % en faveur d’une grève.

“C’est notre dernier recours”, a déclaré Al Peressini, président de la section locale 1722 de l’Amalgamated Transit Union. “Nous ne voulons pas perturber le service pour les clients… La région se développe et le transport en commun devrait se développer pour répondre à la demande, mais ne pas le faire.

Avant la grève, le syndicat s’est engagé dans six semaines d’actions de plus en plus nombreuses, y compris une interdiction d’heures supplémentaires et le refus d’accepter les billets d’autobus.

Environ 30 % des trajets et des autobus de Kelowna ont déjà été annulés en raison de l’interdiction des heures supplémentaires.

“Cela a été une progression lente… nous voulons donner au public le plus d’avis possible”, a déclaré Peressini.

Le syndicat des transports a déclaré que First Transit, qui appartient à une société suédoise de capital-investissement, n’a pas répondu à une invitation à reprendre les négociations.

Le syndicat encourage le public à tendre la main aux élus et à leur demander de prendre des mesures pour tenir First Transit «responsable».

Peressini a déclaré que First Transit ne leur avait laissé “pas d’autre choix” que de se mettre en grève.

« Nous ne savons pas où ils sont ni ce qu’ils pensent. Je suppose que leurs priorités ne sont pas à Kelowna ou avec la fonction publique qu’on leur a confiée. Nous avons besoin que les conseils municipaux et la province interviennent à ce stade. S’ils ne nous répondent pas, ils répondront peut-être aux gouvernements qui leur paient l’argent des contribuables pour faire fonctionner ce système d’autobus.

Le conflit de travail oppose l’entrepreneur de BC Transit, First Transit, et les employés syndiqués. BC Transit a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle espérait que les parties trouveraient bientôt une solution et présenterait ses excuses aux clients touchés par la grève.

La grève n’aura pas d’incidence sur le service handyDART, la route 90 UBCO/Vernon ou la route 70 Penticton/Kelowna.

Les mises à jour et les alertes seront disponibles sur bctransit.com et @BCTransit sur Twitter.

Capital News a contacté First Transit pour obtenir des commentaires et mettra à jour l’article avec des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles.

