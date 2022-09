Les chauffeurs du transport en commun de Kelowna abandonnent leurs uniformes pendant le début de l’action, mais seront sur la route

Les autobus de transport en commun à Kelowna fonctionneront demain (2 septembre), mais les chauffeurs seront impliqués dans des actions contre First Transit.

Les chauffeurs ne porteront pas leurs uniformes et porteront plutôt des t-shirts du syndicat dans une démonstration de solidarité entre la section locale 1722 du Syndicat amalgamé du transport (ATU) qui représente les chauffeurs.

« Les dirigeants de First Transit sont toujours les bienvenus pour revenir à la table et relancer les négociations avec une offre respectueuse et réaliste pour nous », a déclaré Al Peressini, président du syndicat. «Bien que nous ayons une bonne cause et un mandat de grève de nos membres, nous faisons preuve de retenue et prenons cette action pour nous assurer que nos passagers sont conscients de la gravité de la crise avant que le service ne soit affecté.»

Peressini a appelé le public à s’impliquer.

« Nous en avons assez de voir des clients bloqués sur le bord de la route alors qu’ils doivent se rendre au travail et à l’école. Nous en avons assez d’entendre parler de personnes âgées et de personnes handicapées bloquées à la maison parce que First Transit ne peut pas retenir ses employés avec ces salaires misérables.

Peressini a également noté que le syndicat se soucie des usagers et espère que les gens « feront part de leur inquiétude face à ce système de transport en commun défaillant à la mairie et à la province.

Le syndicat et First Transit ont entamé des négociations en février, et les chauffeurs sont sans contrat depuis mars.

« Nos membres qui travaillent dur pour Kelowna Regional Transit en ont assez du manque de respect. Cette action de travail vise à informer nos usagers et le public que notre système de transport en commun doit être réparé et à montrer que nos membres sont forts et unis », a ajouté Peressini.

