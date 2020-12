Traversez une forêt parsemée de feuilles et passez devant un charmant marché de rue à Epping, à environ 20 miles au nord-est de Londres, et un spectacle choquant apparaît: des taxis noirs de Londres, des centaines de places stationnées pare-chocs à pare-chocs dans un champ boueux, entouré de ruches et une grange pour élever des pigeons pigeons.

C’est un monument prêt à photographier à la dévastation économique provoquée par la pandémie. Les taxis ont été rendus par leurs chauffeurs à une société de location en raison de l’effondrement des affaires après le verrouillage de la Grande-Bretagne en mars dernier. Alors que le nombre de taxis au ralenti s’accumulait, l’entreprise a manqué de place dans son garage et a conclu un accord avec un agriculteur local pour en stocker environ 200 aux côtés de ses abeilles et de ses pigeons.

«J’appelle cela le domaine des rêves brisés», a déclaré Steve McNamara, secrétaire général de l’Association des chauffeurs de taxi autorisés, qui représente environ la moitié des plus de 21 500 chauffeurs de taxi autorisés de la capitale britannique. «C’est horrible et ça empire.»

Mercredi, l’Angleterre a émergé de son deuxième verrouillage, mais de sévères restrictions restent en vigueur, et tout le monde peut deviner quand les rues désertes du centre de Londres se rempliront à nouveau d’employés de bureau, de visiteurs de théâtre et de touristes.