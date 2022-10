Les chauffeurs de navette de Facebook risquent d’être licenciés alors que Meta réduit ses coûts

Meta a également réduit le personnel de la navette d’autres entreprises sous-traitantes, selon Stacy Murphy, vice-présidente de Section locale 853 de la région de la baie des Teamsters , un syndicat qui compte plus de 15 000 membres dans des secteurs tels que le transport. Murphy a déclaré que tous les licenciements provenaient d’une seule entreprise : Meta.

WeDriveU un fournisseur clé qui Méta utilise pour ses navettes de banlieue, a déclaré qu’il réduirait le personnel dans et autour du siège social de la société de médias sociaux dans la Silicon Valley de près de 100 personnes à partir de novembre, selon un dossier d’emploi consulté par CNBC. La plupart sont des chauffeurs et certains sont des répartiteurs, des gestionnaires des opérations et des superviseurs.

“Les quatre fournisseurs perdent des personnes”, a déclaré Murphy, faisant référence aux entreprises qui travaillent avec Meta.

Les licenciements arrivent alors que Meta cherche à réduire ses coûts de 10 % ou plus au cours des prochains mois en réponse aux défis macroéconomiques et à la croissance de l’entreprise. sous-performance générale. Meta a annoncé sa toute première baisse de revenus au deuxième trimestre et devrait enregistrer une autre baisse lorsque les chiffres du troisième trimestre arriveront la semaine prochaine.

L’action se négocie près de son plus bas depuis début 2019 et est l’une des moins performantes cette année dans le S&P 500.

Les chauffeurs de bus qui ont fait la navette avec les employés de Facebook dans la région de la baie alors que l’entreprise s’est développée à un rythme rapide au cours de la dernière décennie sont dans une position particulièrement précaire. Non seulement l’entreprise réduit désormais ses coûts, mais elle conserve également plus de flexibilité que ses homologues technologiques en permettant aux employés de travailler où ils le souhaitent.

L’entreprise a rouvert son bureau aux employés en mars, mais a donné aux employés la possibilité de travailler à distance de manière permanente ou dans un modèle hybride. De nombreuses petites entreprises de San Francisco ont du mal à rester à flot en raison des changements sur le lieu de travail.

Murphy, ainsi que des membres du syndicat, prévoient de protester contre les coupes de Facebook, affirmant que c’est “le pire moment” pour réduire le personnel alors que les cols bleus font face à des coûts croissants dans un marché qui reste parmi les plus chers du pays. “C’est fou”, a-t-elle dit à propos de la hausse des prix.

Hallcon et WeDriveU n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

En juillet, CNBC a rapporté que Meta avait annulé un contrat avec des gardiens à son siège social, entraînant des suppressions d’emplois. Plus tôt ce mois-ci, les employés des services de conciergerie se sont rassemblés devant Meta Shop, un espace de vente au détail à Burlingame, en Californie, pour protester contre les conditions de travail ainsi que contre les coupes. Le rassemblement était organisé par une coalition syndicale appelée Silicon Valley Rising et South Bay coalition. Les travailleurs ont brandi des pancartes indiquant «Justice pour les concierges» et ont allégué que l’entreprise ne traitait pas équitablement ses travailleurs essentiels.