Les chauffeurs de Lyft répandent l’Évangile avec des ministères de covoiturage

NEW YORK (AP) – L’un est un pasteur ordonné à Brooklyn, l’autre une mère célibataire et auteur de livres pour enfants dans le New Jersey. Les deux conduisent pour Lyft. Tous deux partagent la parole de Dieu en tant que prédicateurs itinérants.

Le pasteur Kenneth Drayton et Tomika Reid essaient d’inspirer les passagers par des conseils spirituels sur la route dans le cadre de ce qu’ils considèrent comme des ministères chrétiens mobiles.

“Vous n’avez pas toujours besoin d’aller dans une église ou un sanctuaire pour faire l’expérience de la restauration et de la puissance de Dieu”, a déclaré Drayton, 61 ans, un ministre qui prêche également au Mantels of Promise Ministries à Brooklyn.

Il a commencé à conduire pour Uber en 2015 après avoir pris sa retraite d’une carrière dans l’industrie de l’assurance. En écoutant les passagers qui partageaient leurs histoires sur la route, il a compris que sa voiture pouvait devenir une extension de l’église.

“La voiture est un endroit idéal pour le faire parce que c’est personnel”, a déclaré Drayton, qui conduit maintenant pour Lyft. “Je peux partager ma foi et c’est tellement important parce que c’est pour ça que je vis.”

Récemment, il a commencé par prier dans sa Toyota Camry 2017 impeccablement propre et réciter le Psaume 23 (« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien… »). Lors d’une pause après avoir conduit à Manhattan, il a réfléchi à la façon dont il tend la main aux passagers.

Il joue toujours de la musique classique sur son autoradio (son préféré est Mozart) pour favoriser une ambiance calme et agréable. Il commence par une salutation et un mot gentil. Sa priorité, dit-il, est de présenter le Christ aux passagers, mais il est respectueux s’ils ne sont pas réceptifs. Ils sont souvent chrétiens, mais il a également parlé à des athées, des bouddhistes, des hindous, des juifs et des musulmans. Au lieu d’essayer de prêcher, il dit qu’il concentre son message sur l’amour de Dieu et a tendance à éviter la doctrine.

“Cela a été le conflit, le répulsif pour la guérison et la transformation”, a déclaré Drayton. “Ce sont les discussions et les débats qui ont provoqué les guerres saintes.”

Reid reste également à l’écart de la doctrine et se concentre davantage sur le partage de son histoire personnelle, en espérant que cela puisse aider les autres à faire face à leurs défis. Comme Drayton, elle estime que l’église va au-delà de la brique et du mortier.

“C’est quelque chose que Dieu m’a mis en position de faire”, a-t-elle déclaré. “Et j’adore ça parce que j’adore inspirer les gens et les encourager à ne jamais abandonner.”

Des pertes ont marqué sa vie, notamment la mort de sa mère, de sa sœur et des pères de ses deux filles. Elle raconte souvent son histoire aux passagers.

“Je voulais abandonner, mais à cause de ma foi en Dieu, je suis toujours là”, a déclaré la mère célibataire de 40 ans. “Et je veux juste utiliser mon histoire pour encourager les autres à ne jamais abandonner, peu importe ce que vous traversez.”

En 2017, elle a commencé à conduire pour Lyft pour soutenir ses filles, qui ont maintenant 14 et 20 ans. Dans la poche arrière de sa Nissan Altima 2019, elle conserve les cinq livres qu’elle a écrits, dont un pour les enfants sur la façon de faire face à la perte d’un être cher.

Les passagers lui achètent souvent des livres ou lui donnent un pourboire généreux et elle conserve fièrement une note de cinq étoiles sur cinq. Elle joue généralement George Michael en semaine et de la musique gospel le dimanche lorsqu’elle travaille et ne peut pas se rendre à l’église.

“Quand j’entends les gens dire:” Vous avez fait ma journée “, je sais que je peux avoir un impact sur la vie des gens”, a déclaré Reid. « Cela me procure de la joie. C’est comme si j’avais transformé ma douleur en un but pour inspirer les autres.

Les experts en évangélisation disent que le covoiturage peut être propice à parler de foi. Les directives de Lyft n’interdisent pas expressément l’évangélisation ni les conversations sur la religion, mais elles promeuvent l’inclusion et interdisent la discrimination, notamment pour des raisons de race, de sexe et de religion.

“Cela ne me surprend pas beaucoup car en pensant au christianisme, il existe une longue tradition d’utilisation de la technologie pour diffuser la parole de Dieu”, a déclaré Robert Geraci, professeur d’études religieuses au Manhattan College.

Il a cité des exemples, y compris comment – ​​peu de temps après que le vol spatial soit devenu possible – il y avait des gens qui parlaient de la façon d’utiliser les satellites pour répandre l’Évangile et comment les prédicateurs ont utilisé la télévision pendant des décennies.

“Uber, Lyft devient un mode de communication religieuse et pas seulement une stratégie de transport”, a-t-il déclaré. “C’est aussi une stratégie religieuse.”

Les personnes exerçant des professions en contact avec les clients, telles que la conduite d’applications de covoiturage, entament souvent des conversations sur la vie et ses défis, a déclaré Ed Stetzer, directeur exécutif du Wheaton College Billy Graham Center.

« Dans un monde où l’interaction interpersonnelle est moins courante – nos caissiers de banque sont désormais tous des guichets automatiques – le partage de la foi est moins courant. Les gens trouvent donc des moyens créatifs », a déclaré Stetzer, qui est également doyen de l’école de la mission, du ministère et du leadership.

“C’est ce que les chrétiens ont fait pendant des siècles, bien avant les applications de covoiturage.”

