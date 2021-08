Les chauffeurs de camion poubelle ont offert des primes de 3 000 £ pour éliminer l’arriéré de déchets alors que les travailleurs étaient exemptés de Covid pingdemic

Les chauffeurs de camion BIN se voient offrir des primes de 3 000 £ pour éliminer un arriéré de déchets, car les travailleurs sont exemptés de la « pingdemic » de Covid.

Les déchets se sont accumulés à certains endroits, car jusqu’à 40% des effectifs des autorités locales ont dû s’isoler après avoir été avertis par l’application NHS Covid.

Les chauffeurs de camion poubelle se voient offrir des primes de 3 000 £ pour éliminer un arriéré de déchets Crédit : Alamy

On a dit aux Britanniques de ne pas sortir leurs poubelles à moins qu’elles ne soient pleines et de réduire la quantité de nourriture qu’ils jettent dans le but de minimiser l’impact de la main-d’œuvre réduite.

Le conseil de district de Three Rivers dans le Hertfordshire a offert à ses 29 chauffeurs de camion une augmentation de salaire de 3 000 £.

L’argent a été offert pour tenter d’empêcher les chauffeurs de changer d’emploi.

Il y a une pénurie de chauffeurs routiers spécialisés au Royaume-Uni – une situation qui a été décrite comme une « tempête parfaite ».

La Road Haulage Association a averti qu’il pourrait y avoir un manque de 100 000 chauffeurs de camion.

Certains conseils, dont Broxbourne et Hertfordshire, ont même formé leur personnel de bureau à la collecte des ordures.

Cependant, l’utilisation de personnel peu familier avec le travail a entraîné une augmentation des collectes de déchets manquées.

De nombreux conseils ont cessé de collecter les déchets «verts» tels que les déchets de jardin et la nourriture pour donner la priorité aux ordures ménagères et au recyclage.

Les résidents du sud du Cambridgeshire ont été informés qu’il y aurait des perturbations dans leurs collectes de bacs.

Pendant ce temps, les habitants de Milton Keynes ont été avertis que la collecte des déchets verts avait été complètement arrêtée.

Serco, le sous-traitant du conseil municipal de Milton Keynes, a déclaré que jusqu’à 28% de son personnel a dû s’isoler après avoir été cinglé par l’application NHS Covid, tandis que Nuneaton et Bedworth Borough Council ont déclaré que 40% de son personnel chargé des déchets a dû prendre du temps arrêt de travail soit pour cause de maladie, soit pour isolement.

Binmen a été ajouté à la liste des travailleurs clés exemptés du test NHS et de l’isolement des traces.

Cette décision vise à maintenir les principaux services publics en activité pendant la pingdémie paralysante, qui a vu des tas d’ordures s’accumuler alors que les binmen sont obligés de se mettre en quarantaine.

Un million de personnes ont été interrogées par l’application NHS Covid en seulement une semaine, les pubs, les usines, les hôpitaux et les aéroports étant contraints de fermer en raison des isolements massifs du personnel.

Les craintes de scènes de style des années 1970 d’ordures entassées dans les rues de Grande-Bretagne signifient que les binmen devraient désormais être inclus dans le programme de déviation de l’isolement.

Dans le cadre des nouveaux plans du gouvernement, les personnes figurant sur la liste des personnes exemptées subiront désormais des tests quotidiens au lieu de devoir s’isoler après avoir été en contact avec une victime de Covid.

Les télécoms, le personnel pharmaceutique et pénitentiaire rejoindront les binmen sur la liste d’exemption de pingdémie.

Les travailleurs de la défense et le personnel des centrales électriques pourront également éviter l’isolement.

Les chauffeurs de camion font également partie des travailleurs qui sont exemptés des règles de quarantaine de voyage dans le but de maintenir la Grande-Bretagne en mouvement pendant la pandémie.

La majorité des personnes arrivant en Angleterre seront invitées à s’isoler à une adresse spécifique pendant 14 jours pour empêcher l’introduction de cas de coronavirus de l’étranger.

Cependant, certains emplois nécessitent des déplacements fréquents, donc pour maintenir l’économie en mouvement, le gouvernement a assoupli les restrictions pour certains travailleurs afin de leur permettre de continuer à se déplacer en douceur entre les pays.

Il s’agit notamment des chauffeurs routiers, des pilotes et des postiers dont le travail consiste à transporter le courrier international.

