La France a levé l’interdiction de voyager, mise en œuvre après des inquiétudes concernant une souche mutante du coronavirus au Royaume-Uni, mais a déclaré que ceux qui cherchaient à pénétrer dans le pays devaient avoir un résultat négatif à un test Covid.

Robert Jenrick, le secrétaire aux Communautés, a averti qu’il faudrait peut-être « quelques jours » pour éliminer l’arriéré d’environ 4 000 camions en attente de traverser la Manche.

M. Jenrick a déclaré à Sky News que les conducteurs recevront des tests de flux latéral rapides, qui peuvent donner des résultats en environ 30 minutes, suivis d’un test PCR s’ils reviennent positifs.

Ceux qui retournent un deuxième résultat positif se verront proposer un hébergement en hôtel «Covid-secure».

M. Jenrick a déclaré qu’il espérait que les camions commenceraient à traverser la Manche mercredi matin.

Il a déclaré qu’à 19 heures mardi soir, il y avait un peu moins de 3000 camions sur le site désaffecté de l’aérodrome de Manston, dans le Kent.

Entre 700 et 800 faisaient partie de l’opération Stack sur le M20, a-t-il dit, mais « d’autres poids lourds et véhicules plus petits sont stationnés ailleurs dans le Kent ».

«Quel que soit le nombre, qu’il soit de 4 000 ou plus, c’est un nombre important à traiter», a reconnu M. Jenrick en conseillant aux transporteurs de ne pas se rendre dans le Kent.

« J’aurais aimé que les événements ne se soient pas déroulés comme ils l’ont fait, mais nous devons maintenant avancer et nous assurer que le trafic puisse circuler le plus rapidement possible à travers la Manche. »