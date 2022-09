Les chauffeurs cesseront de percevoir les tarifs dans le cadre du différend sur le transport en commun régional de Kelowna – Kelowna Capital News

Le syndicat représentant les conducteurs de transport en commun dans le centre de l’Okanagan prévoit d’intensifier les actions syndicales cette semaine.

À moins que les représentants de l’Amalgamated Transit Union (ATU) 1722 et de First Transit n’arrangent quelque chose d’ici jeudi (8 septembre), les conducteurs cesseront de percevoir les tarifs des passagers.

Les chauffeurs ont commencé leur action syndicale le 2 septembre en refusant de porter les uniformes de l’entreprise et ont plutôt porté des t-shirts syndicaux.

“La direction refuse de réparer notre système, de le financer et de le rendre équitable, nous demandons donc au public de la circonscription de refuser de payer les tarifs jusqu’à ce que ces priorités s’améliorent”, a déclaré Al Peressini, président de l’ATU dans un communiqué.

Selon le syndicat, les chauffeurs gagnent entre 5 $ et 10 $ de moins par heure que ceux des autres systèmes de transport en commun de la province.

“Nos membres se soucient profondément de nos passagers et de la communauté, et nous faisons preuve de retenue et faisons tout ce que nous pouvons avant de fermer le service de bus”, a ajouté Peressini.

Les maires du centre de l’Okanagan et la Première Nation de Westbank ont ​​écrit à la province pour lui demander d’intervenir dans le différend.

