Les chaudières contre les Eagles 87-57

Les Purdue Boilermakers ont battu les Morehead State Eagles 87 à 57 devant une Mackey Arena à guichets fermés. Les Boilers ont recommencé chaud avec une séquence de 15-0 pour commencer le match, mais ont parfois eu du mal à contenir les Eagles Riley Minix qui ont marqué 18 points. Purdue était sans Ethan Morton qui souffrait d’une maladie qui aurait probablement tiré la mission contre Minix une fois qu’il aurait commencé à démarrer en première mi-temps.







Les Boilers ont été menés par Zach Edey avec 18 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 blocs en seulement 24 minutes de jeu. Edey était un modèle de cohérence depuis la ligne des lancers francs puisqu’il est allé 8-9 et a fait payer les Eagles lorsqu’il est allé au bord pour marquer et a été victime d’une faute. Edey a mis Morehead State dans une impasse lorsqu’il était au sol et sa capacité à obstruer la voie et à bloquer les tirs a rendu la tâche difficile pour une équipe qui n’a tiré que ___ sur ___ derrière l’arc.

Aussi bon qu’était Edey, c’était un peu une soirée de coming-out pour Lance Jones et ce qu’il apporte à l’équipe cette année. Le gardien de transfert de 5e année a marqué 15 points sur 6-10 aux tirs et 3-6 derrière l’arc, aucun plus impressionnant que son pull up trois en transition à huit pieds derrière l’arc. Cela a déclenché la foule de Mackey en seconde période, où les Boilers ont poussé l’avance jusqu’à 31.

Jones a été une révélation pour les Boilers au cours des deux premiers matchs, car il a fait preuve d’une attitude courageuse et noueuse que l’équipe ne possédait tout simplement pas la saison dernière. La confiance qu’il a acquise au cours de son mandat en tant que buteur principal et principal défenseur du périmètre du sud de l’Illinois a contribué à élever cette équipe du point de vue de la confiance. Lorsqu’il est associé à Braden Smith, avoir deux gardes capables de manipuler le ballon et de stimuler les gestionnaires de ballon adverses et de s’affronter.

Smith, qui fait preuve de beaucoup plus d’emphase et de confiance pour jouer un rôle de marqueur plus important, a marqué sept des quinze premiers points des Boilers lors de cette première manche qui a placé les Eagles derrière le huitième ballon. Smith a terminé la soirée à seulement deux rebonds de son premier triple double collégial avec 11 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. Ces types de jeux deviendront plus normaux pour un garde de tête avec les compétences que Smith possède en pick and roll et en tant que tireur.

Le nombre de pannes défensives et le fait que les Boilers aient été dominés dans les points de deuxième chance étaient préoccupants. C’est quelque chose dont les chaudières sont fières sous Matt Painter et sur lequel il faut se concentrer pour tirer parti de leurs avantages en termes de taille. Les pannes défensives qui se sont produites dans ce match ont trouvé les tireurs de Morehead State ouverts pour trois points, mais les Eagles n’ont tiré que 7-31 (22,6 %). Ces tirs sont davantage le produit de la présence de Zach à l’intérieur et obligent une équipe à prendre plus de ces tirs qu’elle n’est probablement à l’aise, mais les formulaires doivent être nettoyés avant les deux prochains matchs où les Boilers accueilleront Xavier non classé. (RV) et affrontera le n°11 Gonzaga au Maui Invitational.

Moment du jeu :

Après une fin de première mi-temps lente, Lance Jones est sorti en seconde période et a lancé le bal pour les Boilers. Depuis une position défensive, Jones a dribblé un tir de 30 pieds à 3 points qu’il a percé et forcé un temps mort de Morehead State.

Joueur du match :

Encore une fois, la réponse facile ici est Zach Edey avec ses 18 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 blocs. Mais la réponse facile n’est pas toujours la bonne. Lance Jones a montré le genre d’étincelle qu’il peut être pour aider à pousser cette équipe au sommet grâce à son tir, sa capacité de prise de décision et sa ténacité défensive. Ce qui est peut-être le plus important, c’est l’audace et la confiance qu’il semble avoir insufflées à ses coéquipiers. Jones 15 points sur 3-6 derrière l’arc avec 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 0 revirement obtient le feu vert.

Suivant:

Les Boilers accueilleront les Xavier Muskateers non classés lundi soir dans ce qui pourrait être les derniers Gavitt Games entre le B1G et le Big East.

Statistiques:

En savoir plus