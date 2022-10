Les chaudes journées d’octobre continuent de battre des records à Kelowna – Kelowna Capital News

Les deux derniers jours à Kelowna ont été inhabituellement chauds pour cette période de l’année, battant des records météorologiques dimanche et lundi.

Environnement Canada a enregistré des températures à Kelowna qui ont atteint 25,9 °C dimanche, battant le record de 1932 de 25,6 °C.

Lundi, un nouveau record de 25,4 °C a été établi, battant le record atteint la même année un dimanche à 25 °C. Les records de Kelowna sont conservés depuis 1899.

Kelowna n’était pas la seule ville à avoir récemment établi des records de température dans l’Okanagan – Vernon a également établi un nouveau record de température le dimanche 2 octobre, atteignant un maximum de 25,3 degrés, battant l’ancienne marque de 24,4 degrés établie le 2 octobre 1904. – qui était aussi un dimanche.

La semaine dernière, Vernon a battu un record pour le 27 septembre le plus chaud jamais enregistré avec une température de 27,3 °C. Ce nouveau record a battu le record de 1967 de 26,1 °C.

« Il fait nettement plus chaud que la moyenne de ce que nous avons l’habitude de voir », a déclaré lundi le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, Derek Lee.

Pour mardi, le temps chaud et ensoleillé se poursuit avec un maximum de 25 ° C pour Kelowna et Vernon. Mercredi, les températures chuteront légèrement à 20 °C avant de remonter jeudi pour atteindre un maximum de 24 °C.

