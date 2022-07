Les chats WhatsApp peuvent maintenant être déplacés d’Android vers iPhone

WhatsApp a enfin tenu sa promesse de vous permettre de déplacer votre historique de chat, y compris des photos, des vidéos et des messages vocaux, d’un téléphone Android vers un iPhone.

Auparavant, en août 2021, les propriétaires d’iPhone pouvaient déplacer leurs conversations d’un iPhone vers quelques téléphones Samsung Galaxy et cela a été étendu aux Pixel 6 et 6 Pro de Google en octobre.

Maintenant, cependant, en plus d’avoir la liberté de passer d’iOS à n’importe quel Téléphone Android (exécutant Android 5 ou version ultérieure), vous pouvez – à partir du 21 juillet 2022 – transférer votre sauvegarde WhatsApp dans l’autre sens, d’Android vers l’iPhone.

À la mi-juin, Mark Zuckerberg a annoncé que les transferts Android vers iPhone étaient “ajoutés” – ce qui signifie que le déploiement avait commencé – et a confirmé que le cryptage de bout en bout était maintenu pour les transferts Android vers iPhone.

Cependant, ce n’est que maintenant que vous pouvez réellement y parvenir. WhatsApp a tweeté pour confirmer la fonctionnalité en direct pour tous les utilisateurs :

Une nouvelle façon de conserver les chats qui comptent le plus 📱📲 Aujourd’hui, vous aurez la possibilité de transférer l’intégralité de votre historique de chat d’Android vers iOS et vice versa. Vous avez maintenant la liberté de basculer vers et depuis vos appareils préférés. – Whatsapp whatsapp) 20 juillet 2022

Cela met fin aux solutions de contournement gênantes utilisant des applications tierces et signifie que vous n’aurez jamais à payer pour conserver votre historique de discussion lorsque vous décidez de passer à un autre système d’exploitation mobile.

Si vous attendiez que cette fonctionnalité soit disponible, notez que le processus utilise l’application Move to iOS d’Apple. Cela migrera également vos contacts, l’historique iMessage, les photos et vidéos de l’appareil photo, les signets Web, les comptes de messagerie et les calendriers.

L’application Migrer vers iOS nécessite un iPhone dont les paramètres d’usine ont été réinitialisés, ou un tout nouveau, exécutant iOS 15.5 ou une version ultérieure.

Il n’est pas possible de déplacer les chats WhatsApp vers un iPhone déjà utilisé. De plus, si vous utilisiez WhatsApp sur un iPhone et que vous aviez une sauvegarde de chat existante, il n’y a aucun moyen de la fusionner avec la sauvegarde d’Android : tout ce que vous obtiendrez lorsque vous utiliserez l’application Move to iOS est votre historique de chat depuis votre Android téléphoner.

