Les chats vous fascinent-ils ? Voici les neuf plus grands félins de la planète

Il existe plus de 35 espèces de chats, petits et grands, dans le monde. Plusieurs personnes préfèrent garder les petits chats comme animaux de compagnie. Cependant, les instincts de tueur et l’apparence majestueuse des grands félins en font les prédateurs les plus redoutés au monde.

Du plus petit au plus grand, voici les neuf plus grands félins du monde.

Trouvé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, le lynx eurasien est un chat sauvage qui mesure 1,3 m de long et une hauteur d’environ 55 à 75 cm. Ils peuvent peser jusqu’à 36 kg.

Comme son nom l’indique, le léopard nuageux n’est pas un léopard mais une espèce distincte, comparativement plus petite. Trouvés dans les forêts denses du Népal, à travers l’Asie du Sud-Est et en Chine, ils peuvent atteindre jusqu’à 3,4 pieds (1 mètre) de long et peser jusqu’à 25 kilogrammes.

Principalement présent dans le nord, l’est et le sud de l’Afrique, le guépard est l’animal le plus rapide sur terre. Ils sont capables de pousser leur queue jusqu’à 7,5 pieds (2,3 m) de long et pèsent généralement de 34 à 57 kilogrammes.

Le Puma est le plus gros chat d’Amérique. Avec leur queue, les pumas peuvent mesurer plus de 2,4 m de long et peser entre 59 et 68 kg.

Les léopards sont de puissants prédateurs tachetés qui se cachent en Afrique et dans certaines parties de l’Asie. Ils atteignent généralement 6,2 pieds (1,9 m) et pèsent jusqu’à 165 livres (75 kg).

Les jaguars, que l’on trouve en Amérique du Nord, centrale et du Sud, peuvent atteindre 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pieds) sans leur queue et jusqu’à 2,7 m (9 pieds) de long avec leur queue. Les Jaguar pèsent jusqu’à près de 158 kg.

Le chat Caracal pèse jusqu’à 19 kg et est un chat sauvage de taille moyenne. On les trouve couramment dans les régions sèches d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie centrale, du Pakistan, d’Asie du Sud et du nord-ouest de l’Inde.

Le lion est la deuxième plus grande espèce de chat au monde. Alors que leur population est en déclin, ils peuvent encore être trouvés dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, tels que le Botswana, la Tanzanie et la République centrafricaine.

Le tigre est la plus grande espèce de chat. Ils poussent jusqu’à 10 pieds (3 m) et peuvent peser jusqu’à 660 livres (300 kg). Les tigres vivent principalement dans les forêts d’Asie tropicale, notamment en Inde et en Indonésie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.