Les chats savent quand vous leur parlez, mais n’écoutez pas les étrangers

Les CATS savent quand les propriétaires leur parlent, révèle une étude, mais n’écoutez pas les étrangers.

Il a été constaté que les animaux de compagnie devenaient actifs et excités par la “voix de chat” de leur propriétaire, qui peut être similaire au langage d’un bébé.

Mais ils n’ont pas bougé lorsqu’un étranger a prononcé leur nom.

Ils n’ont pas non plus répondu lorsque leurs propriétaires parlaient à d’autres personnes d’une voix normale.

Cela suggère que les chats ne peuvent pas reconnaître les mots qu’ils entendent d’une voix inconnue ou prononcés sur un ton inconnu.

La chercheuse Charlotte de Mouzon a déclaré : « Nos résultats soulignent l’importance des relations individuelles pour les chats.

“Ils ne semblent pas généraliser la communication développée avec un humain à tous les humains.”

Les chats sont les animaux de compagnie les plus populaires en Grande-Bretagne, avec 11 millions d’animaux de compagnie à travers le pays et au moins un dans un quart des foyers.

Mme de Mouzon, de l’Université Paris Nanterre, a étudié les réactions de 16 chats face à différentes personnes qui parlent.

Elle a découvert que les gens changeaient leur discours selon qu’il s’adressait à des personnes ou à des chats.

Le chat chat est comme un langage de bébé où les mots sont plus courts, répétés plus souvent et prononcés dans un ton plus élevé.

Dix des 16 chats de l’étude n’ont pas répondu à un étranger en prononçant leur nom.

Mais lorsque leurs propriétaires ont appelé, les animaux ont tourné les oreilles, se sont promenés et leurs pupilles se sont dilatées, autant de signes d’excitation.

Et dix sur 16 n’ont pas réagi à la voix de leur propriétaire lorsqu’elle s’adressait à un adulte – mais ont été excités s’ils utilisaient le langage des chats.

Écrivant dans Animal Insights, Mme de Mouzon a déclaré: “Cela montre que les chats – il n’y a pas si longtemps considérés comme des créatures indépendantes et ingrates – sont capables de créer et de favoriser des liens avec les humains.”