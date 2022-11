Les chats pourraient-ils aider à résoudre des enquêtes criminelles ?

Pendant des années, les enquêteurs ont utilisé l’incroyable sens de l’odorat des chiens pour prouver la présence d’un suspect sur une scène de crime. Mais qu’en est-il de leurs ennemis numéro un, les chats ? Des chercheurs de l’Université australienne de Flinders ont récemment découvert qu’ils pouvaient également être très utiles dans les affaires pénales.

Heidi Monkman, Roland AH van Oorschot et Mariya Goray ont remarqué que la fourrure des félins peut conserver des traces du matériel génétique d’une personne qui a été dans leur voisinage.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont collecté des échantillons d’ADN humain de 20 chats domestiques de 15 ménages. Ils se sont rendus au domicile des participants individuels à l’étude pour prélever les échantillons sur place. L’objectif était de voir si l’une des cellules de la peau des participants avait été transférée à leur animal de compagnie.

Les chercheurs ont également demandé aux occupants (humains) de chaque maison de remplir un questionnaire sur le comportement et les habitudes de leur chat, pour savoir à quelle fréquence ils caressent leur chat ou qui les caresse le plus.

Des traces d’ADN ont été détectées dans 80% des échantillons prélevés sur les félins. Heidi Monkman et ses collègues n’ont trouvé aucune différence significative entre la quantité d’ADN présente dans la fourrure des chats participant à l’étude et le temps écoulé depuis leur dernier contact avec un humain, ou dans la longueur des poils du chat. De plus, 70% des profils ADN générés par les chercheurs à partir des échantillons félins étaient suffisamment fiables pour être associés à des individus.

Ces résultats sont particulièrement prometteurs puisqu’il s’agit de la première étude à examiner comment les animaux de compagnie peuvent contribuer au transfert d’ADN. “La collecte d’ADN humain doit devenir très importante dans les enquêtes sur les scènes de crime, mais il y a un manque de données sur les animaux de compagnie tels que les chats et les chiens dans leur relation avec le transfert d’ADN humain”, déclare la médecin légiste Heidi Monkman de l’Université Flinders dans un communiqué. publié sur Phys.org.

Néanmoins, l’expert médico-légal affirme que ces compagnons à quatre pattes peuvent être très utiles pour déterminer la présence et les activités des habitants d’une maison, ou même des visiteurs récents sur les lieux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici