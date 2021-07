Les chats peuvent attraper Covid en dormant sur le lit d’un propriétaire infecté, selon une étude

Les CHATS peuvent attraper Covid en dormant sur le lit de leur propriétaire infecté, a révélé une nouvelle étude.

Il a déjà été découvert que les chiens et les chats risquaient de contracter le virus de la part de leurs compagnons humains.

Les chats qui dorment sur le lit de leur propriétaire ont plus de risques d’attraper Covid Crédit : Getty

Mais de nouvelles preuves montrent que les félins blottis sur des lits sont encore plus à risque.

Dans une étude, 48 chats et 54 chiens de 77 ménages ont été testés pour les anticorps anti-Covid – un signe d’infection passée.

Leurs propriétaires ont été interrogés sur la façon dont ils interagissaient avec leurs animaux de compagnie, notamment s’ils les caressaient et les embrassaient et leur permettaient de s’asseoir sur leurs genoux ou de dormir dans leur lit.

On leur a également demandé s’ils permettaient à leur animal de compagnie de les embrasser ou de les lécher sur le visage et combien de temps ils passaient avec leur animal chaque jour.

D’autres questions demandaient si leur animal de compagnie était tombé malade lorsqu’il était atteint de covid, et s’il présentait des symptômes.

L’étude a également testé 75 chiens et chats vivant dans un refuge pour animaux pour les anticorps.

Environ 67% des chats propriétaires et 43% des chiens propriétaires ont été testés positifs pour les anticorps, montrant qu’ils avaient eu Covid.

Cela se compare à seulement 9 pour cent des chiens et des chats du refuge pour animaux.

Plus de 20% des animaux possédés avaient également présenté des symptômes liés au coronavirus, comme une toux ou un écoulement nasal.

Le temps qu’un propriétaire passait avec son chien et le type de contact qu’il avait avec lui n’affectait pas le risque d’infection de l’animal.

Les chats qui passaient plus de temps avec leurs propriétaires, cependant, semblaient être plus à risque d’infection – et les chats qui dormaient sur le lit de leur propriétaire et près de leur visage étaient plus susceptibles d’avoir Covid.

La professeure Dorothee Bienzle, professeure de pathologie vétérinaire à l’Université de Guelph, a déclaré : « Si quelqu’un a le Covid-19, il y a de fortes chances qu’il le transmette à son animal de compagnie.

« Les chats, en particulier ceux qui dorment sur le lit de leur propriétaire, semblent être particulièrement vulnérables. Donc, si vous avez Covid-19, je vous conseillerais de garder vos distances avec votre animal de compagnie – et de le garder hors de votre chambre.

« Je vous recommande également de garder votre animal de compagnie à l’écart des autres personnes et des animaux de compagnie.

« Bien que les preuves que les animaux domestiques puissent transmettre le virus à d’autres animaux soient limitées, elles ne peuvent être exclues. De même, bien qu’il n’ait pas été démontré que les animaux transmettent le virus aux humains, la possibilité ne peut pas être complètement exclue. «