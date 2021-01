Un groupe de scientifiques a déclaré que les chats et les chiens devraient être vaccinés contre Covid-19 par mesure de précaution pour éviter le risque de propagation du virus. Il a été suggéré que le coronavirus peut infecter les animaux domestiques et qu’il peut être transmis aux humains. Les experts craignent que le virus en constante évolution chez les animaux «pose un risque important à long terme pour la santé publique».

Selon les experts de l’Université d’East Anglia, de Norwich et de l’Université du Minnesota, «la vaccination de certaines espèces animales domestiques pourrait être nécessaire pour freiner la propagation de l’infection», ont-ils écrit dans un journal éditorial, Virulence.

L’année dernière, le gouvernement danois a ordonné que des millions de visons soient abattus après que des centaines de fermes aient souffert de l’épidémie de Covid-19 causée par des variantes associées aux visons d’élevage.

Rédacteur en chef de Virulence, Kevin Tyler, en parlant à Courrier quotidien a déclaré que les chats sont asymptomatiques mais qu’ils en ont été infectés et pourraient également infecter les humains. Il a en outre expliqué qu’il existe un risque qu’il (le virus) puisse passer d’un animal à un autre comme il l’a fait dans le cas des visons et qu’il puisse ensuite développer des souches spécifiques à l’animal. Il a déclaré que les souches se répercutaient sur la population humaine et que nous nous retrouvions avec un nouveau virus qui est lié et «causant le tout à nouveau».

Parlant des visons qui ont été abattus au Danemark, il a déclaré que dans le cas des animaux domestiques, des animaux de compagnie, nous pourrions réfléchir à la possibilité de les vacciner pour empêcher que cela ne se produise. Ce n’est pas encore un risque évident, a-t-il ajouté.

Cock van Oosterhout, professeur de génétique évolutive à l’UEA et l’un des auteurs de Virulence a déclaré qu’il était logique de développer des vaccins pour les animaux de compagnie, les animaux domestiques juste par précaution pour réduire le risque. Il a déclaré que si les chiens et les chats peuvent contracter un coronavirus, il n’y a aucun cas connu de le transmettre aux humains. Cependant, en tant que société humaine, nous devons être préparés à toute éventualité concernant Covid et la meilleure façon de le faire est d’envisager également le développement de vaccins pour les animaux, a-t-il ajouté.

Il a également affirmé que les Russes avaient déjà commencé à développer un vaccin pour les animaux de compagnie. La Russie avait annoncé le mois dernier son intention d’achever des essais cliniques sur un vaccin Covid-19 pour les animaux domestiques comme les chats et pour le vison. Bien que les détails n’aient pas été révélés au public, il a été annoncé par le centre gouvernemental développant les doses qu’il sera largement disponible dans quelques mois.