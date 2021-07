Les chats et le café se réunissent au café brésilien pour donner aux félins abandonnés un foyer aimant

Au Gato Café du centre-ville de Rio de Janeiro, du café et du thé sont servis avec des moustaches et un ronronnement. Dans son intérieur aux murs roses, les clients peuvent acheter des lattes saupoudrés de silhouettes de chats et accompagnés de biscuits en forme de patte tandis que les chats se prélassent paresseusement dans une pièce adjacente.

Les cafés pour chats ont d’abord été popularisés en Asie, d’où ils sont originaires de Taïwan en 1998. En plus d’offrir une compagnie féline, Gato Café, qui a ouvert ses portes en juillet dernier, fonctionne simultanément comme un site d’adoption pour les chats abandonnés secourus par une organisation appelée Bigodes do Bunker (Bunker Moustaches).

En 2019, il y avait plus de 78 millions de chats et de chiens de compagnie au Brésil, selon l’Institut brésilien des animaux de compagnie. Alors que les propriétaires sont décédés et que les familles ont été plongées dans le désarroi pendant la pandémie de coronavirus, de nombreux animaux ont été abandonnés ou laissés à eux-mêmes.

« Il y a plus de 10 millions de chats sans foyer au Brésil, et je pense que les difficultés financières engendrées par la pandémie ont malheureusement augmenté ce nombre », a déclaré la fondatrice Giovanna Molinaro, qui a été inspirée pour créer le café après un voyage au Japon en 2018.

« Il existe d’autres cafés pour chats dans le monde, mais ici, nous nous concentrons sur l’adoption et le bien-être de nos chats », a-t-elle ajouté.

Clarissa Haiut a déclaré qu’elle passait le meilleur moment de sa vie en caressant un tigré avec des taches blanches.

« Je suis au paradis avec tous ces chats. Je suis amoureux d’eux ! J’ai l’impression de vivre dans un rêve plein de chatons.

De la même manière, un café pour chats à Dubaï sert également de centre d’adoption pour certains des nombreux errants des Émirats arabes unis. L’Ailuromania Cat Cafe était le premier café pour chats du Moyen-Orient lors de son ouverture en 2015.

Les résidents d’origine du café étaient des errants recueillis par la famille au fil des ans. Aujourd’hui, Ailuromania accueille des chats d’un refuge pour animaux géré par le gouvernement dans l’émirat voisin de Ras al Khaimah, dans l’espoir d’augmenter les adoptions.

Le nom du café Ailuromania est une pièce de théâtre sur le mot anglais dérivé du grec pour un amoureux des chats : ailurophile.

Le café a des clients réguliers qui viennent chercher à se détendre du stress de la vie ou parce qu’ils ne peuvent pas garder un chat à la maison.

