Vérifier le courrier n’a jamais été aussi excitant.

À l’approche de Noël et de Hanoukka, il y a de fortes chances que votre boîte aux lettres soit remplie de cartes de vœux de la famille et d’amis proches. Pour certains fans chanceux de la culture pop, ils reçoivent des notes du seul et unique Taylor Swift.

Utilisateurs des réseaux sociaux repéré des Swifties recevoir une carte du gagnant du Grammy. Quant au design de cette année, l’artiste « Cardigan », 30 ans, a veillé à faire de ses trois chats Meredith Gray, Olivia Benson et Benjamin Button les stars du spectacle.

« En vous souhaitant une saison de moments si merveilleux, ils deviennent folklore« , a écrit la superstar de la musique. » J’adore Taylor Swift et tout le monde à 13 Management. «

Entre le succès de son dernier album folklore et après plusieurs nominations aux Grammy Awards, Taylor a certainement beaucoup à célébrer cette saison des fêtes. Mais finalement, le chanteur ne pouvait pas retourner en décembre sans envoyer de cartes de vœux.

En fait, beaucoup de vos célébrités préférées suivent la tradition des fêtes en capturant des photos de famille et en envoyant des cartes.