Présentez un chat avec une boîte et il va sûrement sauter dedans et se blottir. Maintenant, une étude récente est là pour montrer pourquoi les félins de compagnie trouvent les espaces clos si attrayants. Des chercheurs en cognition animale à la Fondation Alex et au Thinking Dog Center du Hunter College, Gabriella Smith et Sarah-Elizabeth Byosiereab ainsi que Philippe A. Chouinard de la School of Psychology and Public Health, La Trobe University, Australie, ont récemment publié un papier intitulé «Si je m’adapte, je m’assieds: une enquête scientifique citoyenne sur la susceptibilité illusoire aux contours chez les chats domestiques».

Sur la base de leur expérience, l’article a montré que les chats sélectionnaient l’illusion de Kanizsa aussi souvent que le carré et plus souvent que le témoin, ce qui indique que les félins domestiques peuvent traiter les contours subjectifs de Kanizsa lorsqu’ils traitent les contours réels. Plus de 500 chats de compagnie et leurs propriétaires ont participé à cette expérience, parmi lesquels 30 ont terminé tous les essais de l’étude. Les chercheurs ont mentionné que neuf sujets félins ont sélectionné au moins un stimulus en s’asseyant dans les contours à la fois illusoires ou non avec tous les membres pendant au moins trois secondes.

Smith et ses collègues chercheurs étaient intéressés à savoir si les félins de compagnie sautaient instinctivement pour les faux carrés. Sur 30 chats, la plupart n’ont exprimé aucun intérêt pour les formes de sol, à la fois illusoires et réelles. Mais les chats qui l’ont fait étaient à peu près aussi susceptibles de s’asseoir sur une place Kanizsa que sur une place définitivement esquissée.

Avant même cette recherche, #CatSquare était assez répandue sur les médias sociaux en 2017 lorsque les internautes ont publié des photos de la façon dont les chats de compagnie allaient se placer dans n’importe quelle zone aléatoire de la maison qui a été marquée comme un carré. Par conséquent, il n’y a pas que des boîtes en carton, des éviers ou des valises dans lesquels votre chat pourrait sauter, mais tout ce qui ressemble à distance à un espace clos.

Dans recherches antérieures à partir de 2014, les scientifiques ont découvert que les chats des refuges qui avaient reçu une cachette pouvaient récupérer plus rapidement dans leur nouvel environnement par rapport aux félins sans cachette, tel que mesuré par leur score de stress de chat.

