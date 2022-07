Les chats classés comme “espèces exotiques envahissantes” par l’institut polonais

Un institut scientifique polonais a classé les chats domestiques comme une “espèce exotique envahissante”, citant les dommages qu’ils causent aux oiseaux et à d’autres animaux sauvages.

Certains amoureux des chats ont réagi émotionnellement à la décision de ce mois-ci et ont mis le scientifique clé derrière elle sur la défensive.

Wojciech Solarz, biologiste à l’Académie polonaise des sciences gérée par l’État, n’était pas préparé à la réaction désapprobatrice du public lorsqu’il est entré Felis catusle nom scientifique du chat domestique commun, dans une base de données nationale gérée par l’Institut de conservation de la nature de l’académie.

La base de données contenait déjà 1 786 autres espèces répertoriées sans objection, a déclaré Solarz à l’Associated Press. L’espèce exotique envahissante n ° 1 787, cependant, est une créature si aimée qu’elle est souvent honorée dans les cimetières pour animaux de compagnie de Pologne, souvent réservés aux chats et aux chiens.

Solarz a décrit le consensus scientifique croissant selon lequel les chats domestiques peuvent avoir un impact néfaste sur la biodiversitécompte tenu du nombre d’oiseaux et de mammifères qu’ils chassent et tuent.

Les critères d’inclusion du chat parmi les espèces exotiques envahissantes “sont remplis à 100% par le chat”, a-t-il déclaré.

Dans un segment télévisé diffusé par le radiodiffuseur polonais indépendant TVN24, le biologiste a affronté la semaine dernière un vétérinaire qui a contesté la conclusion de Solarz sur les dangers que les chats représentent pour la faune.

Dorota Suminska, l’auteur d’un livre intitulé Le chat heureuxa souligné d’autres causes de diminution de la biodiversité, notamment un environnement pollué et des façades de bâtiments urbains qui peuvent tuer des oiseaux en vol.

“Demandez si l’homme est sur la liste des espèces exotiques non envahissantes”, a déclaré Suminska, arguant que les chats étaient injustement trop blâmés.

Solarz a déclaré que certains reportages des médias sur l’inscription avaient créé une fausse impression que l’institut appelait à l’euthanasie des chats sauvages et autres. Plus tôt ce mois-ci, son institut a publié un article sur son site Web citant la “controverse” et cherchant à clarifier sa position. L’institut a souligné qu’il était “opposé à toute cruauté envers les animaux”.

Il a également fait valoir que sa classification était conforme aux lignes directrices de l’Union européenne.

En ce qui concerne la catégorisation des chats comme “étrangers”, l’institut a noté que Felis catus a été domestiquée il y a probablement environ 10 000 ans dans le berceau des grandes civilisations de l’ancien Moyen-Orient, rendant l’espèce étrangère à l’Europe d’un point de vue strictement scientifique.

L’institut a également souligné que tout ce qu’il recommandait était que les propriétaires de chats limitent le temps que leurs animaux passent à l’extérieur pendant la saison de reproduction des oiseaux.

“J’ai un chien, mais je n’ai rien contre les chats”, a déclaré Solarz.