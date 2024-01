Les chats aiment les hauteurs. 6 astuces pour créer un endroit surélevé à votre félin.

Si vous créez un nouveau lieu de rencontre pour rediriger l’attention de votre chat d’une zone plus problématique, par exemple la table de la salle à manger, vous devrez l’habiller à son goût. (Le dicton selon lequel les chiens ont des propriétaires et les chats ont du personnel semble de plus en plus vrai à mesure que ce guide continue.)

Pensez aux matériaux et aux tissus que votre chat apprécie. Même simplement couper un carré de couverture, déposer un vieux pull ou coller du ruban adhésif doublure de tiroir antidérapante sur une plate-forme ou une étagère surélevée peut faire l’affaire. Si votre espace loft se trouve dans une partie plus fraîche ou ombragée de la maison, plus le matériau est confortable, mieux c’est, selon Koski. Les chats ont une zone neutre thermique élevée, c’est-à-dire la température à laquelle le corps n’a pas besoin de dépenser d’énergie pour se réchauffer ou se refroidir. Leurs corps sont plus heureux entre 83 et 100 degrés, mais nous gardons généralement nos maisons entre 60 et 70 degrés ; cela explique leur penchant pour les endroits ensoleillés. Une fois que vous avez rendu l’endroit chaud et bien au chaud, vous pouvez saupoudrer de l’herbe à chat ou vigne argentée (une alternative à l’herbe à chat), sur le tissu pour le rendre encore plus attractif. Pendant qu’ils explorent leur nouvel espace, récompensez-les avec des friandises et du temps de jeu.