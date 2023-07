Alors que Vandana Poddar exécute quotidiennement la cérémonie de puja hindoue dans son sanctuaire à Mumbai, elle est guidée dans son voyage spirituel par la Bhagavad Gita, une écriture de 700 versets.

Elle assiste même à un cours hebdomadaire pour disséquer le sens profond de l’ancien texte religieux, son professeur fournissant des exemples pour illustrer un passage particulier.

« L’interprétation est l’épine dorsale de ce texte », a déclaré Poddar, 52 ans, à CBC News. « Une connaissance superficielle peut être trompeuse. »

Mais beaucoup en Inde renoncent à ce contact en personne avec un gourou interprétant la Bhagavad Gita et se tournent vers des chatbots en ligne, qui imitent la voix du dieu hindou Krishna et donnent des réponses à des questions approfondies sur le sens de la vie sur la base des enseignements des écritures religieuses. .

C’est une nouvelle technologie avec la tendance à s’écarter du scénario et à tolérer la violence, selon les experts, qui avertissent que les chatbots d’intelligence artificielle jouant à Dieu peuvent être un mélange dangereux.

Plusieurs des robots fournissent systématiquement la réponse qu’il est acceptable de tuer quelqu’un si c’est votre dharma ou votre devoir.

Dans la Bhagavad Gita, écrite il y a plus de 2000 ans, le prince Arjuna hésite à aller au combat où il devra tuer sa famille et ses amis jusqu’à ce que le dieu hindou Krishna lui rappelle qu’en tant que guerrier de l’affaire Kshatriya, c’est son devoir de se battre.

« C’est une mauvaise communication, une désinformation basée sur un texte religieux », a déclaré Lubna Yusuf, avocate basée à Mumbai et co-auteur de Le livre de l’IA. « Un texte donne beaucoup de valeur philosophique à ce qu’ils essaient de dire et que fait un bot ? Il vous donne une réponse littérale et c’est là le danger. »

Au moins cinq chatbots Gita sont apparus en ligne au début de 2023, alimentés par le modèle de langage Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3). Ils utilisent l’intelligence artificielle, qui simule une conversation et crée des réponses basées sur des modèles statistiques de probabilité. Les sites disent qu’ils ont des millions d’utilisateurs.

La page principale de l’un d’eux, Gita GPT, demande, dans une imitation de la voix du dieu hindou Krishna, « Qu’est-ce qui te trouble, mon enfant? » aux utilisateurs qui saisissent une question.

Un autre chatbot, Bhagavad Gita AI, se présente comme « un référentiel de connaissances et de sagesse » avant de dire à l’utilisateur en ligne : « Demandez-moi n’importe quoi ».

Les petits caractères sur la même page indiquent que « la réponse peut ne pas être factuellement correcte » et exhorte l’utilisateur à faire ses propres recherches « avant d’entreprendre toute action ».

REGARDER | Les dangers de l’utilisation de l’IA pour obtenir des conseils spirituels : Les chatbots IA jouent à Dieu en Inde. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Plusieurs chatbots GitaGPT qui utilisent l’IA générative pour offrir des conseils spirituels ont vu le jour en Inde, mais les experts disent que la nouvelle technologie a le pouvoir de s’écarter du scénario et d’entrer dans un territoire dangereux, tolérant la violence.

Yusuf a déclaré que le danger potentiel des réponses qui tolèrent la violence est plus aigu dans un pays comme l’Inde, où la religion est si chargée d’émotion.

« Vous créez de la confusion dans le chaos », a déclaré Yusuf, ajoutant que certains pourraient utiliser les réponses des chatbots pour promouvoir leurs propres intérêts politiques et causer des dommages irréversibles. « Cela pourrait inciter à plus de violence, cela pourrait créer des préjugés religieux. »

Elle aimerait voir une réglementation ou des directives gouvernementales sur les sujets qui ne devraient pas être laissés entre les mains des chatbots, comme la philosophie, la religion et le droit.

D’autres experts ont également parlé des préoccupations éthiques liées au mélange de religion et de modèles statistiques, un éthicien de l’IA déclarant à CBC que le monde de l’intelligence artificielle est le « Far West éthiquement en ce moment ».

« Nous ne pouvons pas contrôler la technologie, mais nous pouvons contrôler son application », a déclaré Jibu Elias, éthicien et chercheur en intelligence artificielle basé à New Delhi, en évoquant la nécessité pour les gouvernements d’établir des lignes directrices.

Plusieurs des chatbots utilisant l’intelligence artificielle générative ont répondu aux utilisateurs qu’il est acceptable de tuer quelqu’un si vous remplissez votre devoir, ou dharma. (GitaGPT)

Mais le gouvernement indien, dans une communication écrite, a informé le Parlement en avril qu’il n’envisageait pas de réglementer l’intelligence artificielle dans le pays, tout en reconnaissant les préoccupations et les risques éthiques liés à l’IA et en promettant de promouvoir les meilleures pratiques.

Avis de non-responsabilité et filtres de toxicité

Samanyou Garg, un entrepreneur en IA qui a créé le chatbot sur Bhagavad Gita AI par le biais de son organisation spirituelle à but non lucratif Ved Vyas Foundation, a reconnu qu’il y avait encore du travail à faire sur la technologie, mais a déclaré que c’était le cas pour toutes les nouvelles technologies.

« L’IA n’est pas encore là, où on peut lui faire totalement confiance », a-t-il déclaré à CBC News chez lui à New Delhi.

Une poignée de chatbots interprétant les écritures religieuses à l’aide de l’intelligence artificielle générative tolèrent apparemment la violence. (Capture d’écran de bhagavadgita.ai)

Il a pointé un écran et a souligné les mesures qu’il a prises pour protéger les utilisateurs contre les réponses douteuses, y compris une clause de non-responsabilité qui transfère la responsabilité sur le propre jugement de l’utilisateur et un langage très prudent.

« Nous avons mentionné Gita AI là-bas. Nous n’avons pas dit que c’était la vraie Gita ou [that] c’est Krishna qui parle », a déclaré Garg, 26 ans, ajoutant qu’il voulait que le chatbot soit un compagnon, et non un remplaçant, pour un enseignant spirituel.

Le site travaille également à améliorer constamment ses filtres de toxicité, a-t-il déclaré, mais il faut du temps au chatbot pour rattraper son retard.

« Nous filtrons les mauvaises réponses, nous continuons à former le modèle pour pouvoir détecter ces nouvelles questions de toxicité. »

Les experts avertissent que mélanger l’interprétation religieuse de l’un des textes les plus sacrés de l’hindouisme avec l’intelligence artificielle basée sur des probabilités statistiques est une voie dangereuse, en particulier dans un pays comme l’Inde. (Salimah Shivji/CBC News)

Pour le jeune entrepreneur tech, le fait que son chatbot ait suscité un regain d’intérêt sans aucune promotion lui a prouvé que le service est essentiel pour exposer un texte religieux ancien à un public plus jeune.

Il a dit que cela l’emportait sur les écueils initiaux de la technologie naissante.

Mais ce n’est pas le consensus au cours hebdomadaire de Bhagavad Gita de Poddar dans la banlieue de Juhu à Mumbai, où des chants retentissent de la douzaine d’étudiants déterminés à extraire plus de sagesse des Écritures.

La plupart ici pensent que sous-traiter la spiritualité aux ordinateurs est désagréable et à courte vue.

‘Nous n’avons pas dit que c’est la vraie Gita ou [that] c’est Krishna qui parle », a déclaré Samanyou Garg à CBC News, interrogé sur les effets dangereux potentiels de son chatbot qui a fourni des réponses qui semblent tolérer la violence, sur la base de l’ancien texte hindou, la Bhagavad Gita. (Radio-Canada)

« Lorsque vous écoutez quelqu’un, votre esprit fonctionne », a déclaré Bijal Pandya, le gourou qui dirige la session d’étude. « Vous commencez à penser, vous obtenez de nouvelles questions dans votre esprit. »

La Bhagavad Gita est pleine d’émotions qui ne cessent de changer, a déclaré l’homme de 53 ans, et c’est pourquoi un débat est nécessaire pour démêler le vrai sens du texte.

« C’est toujours mieux, cette touche humaine », a-t-il ajouté. « C’est une chose spirituelle. L’IA ne peut jamais remplacer l’esprit. Elle ne fait que remplacer notre intelligence. »