Les chatbots IA chinois rendus publics et l’impact du changement climatique sur les ouragans

Les nouvelles: Baidu, l’une des principales sociétés chinoises d’intelligence artificielle, a annoncé qu’elle ouvrait l’accès au grand public à son grand modèle de langage de type ChatGPT, Ernie Bot.

Le contexte: Lancé mi-mars, Ernie Bot a été le premier rival chinois de ChatGPT. Depuis lors, de nombreuses entreprises technologiques chinoises, dont Alibaba et ByteDance, ont emboîté le pas et ont lancé leurs propres modèles. Pourtant, tous obligent les utilisateurs à s’inscrire sur des listes d’attente ou à passer par des systèmes d’approbation, rendant les produits pratiquement inaccessibles aux utilisateurs ordinaires.

Et après: Le 30 août, Baidu a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il publierait également un lot de nouvelles applications d’IA au sein d’Ernie Bot alors que la société lance aujourd’hui l’enregistrement ouvert. Mais même avec ce nouvel accès, on ne sait pas exactement combien de personnes utiliseront les produits. Lisez l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Voici ce que nous savons sur les ouragans et le changement climatique

Il est désormais possible de relier le changement climatique à toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes, des sécheresses aux inondations en passant par les incendies de forêt.

Les ouragans ne font pas exception : les scientifiques ont découvert que le réchauffement des températures provoque des tempêtes plus fortes et moins prévisibles. C’est préoccupant, car les ouragans comptent déjà parmi les événements météorologiques extrêmes les plus meurtriers et destructeurs au monde. Rien qu’aux États-Unis, trois ouragans ont chacun causé plus d’un milliard de dollars de dégâts en 2022. Dans un monde qui se réchauffe, on peut s’attendre à ce que ce total augmente.