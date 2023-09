Les chatbots chinois IA veulent être votre soutien émotionnel

Comme je l’ai signalé la semaine dernière, Baidu est devenue la première entreprise technologique chinoise à déployer son grand modèle linguistique – appelé Ernie Bot – auprès du grand public, suite à l’approbation réglementaire du gouvernement chinois. Auparavant, l’accès nécessitait une application ou était limité aux entreprises clientes. Vous pouvez en savoir plus sur l’actualité ici.

Je dois admettre que le public chinois a réagi avec plus de passion que ce à quoi je m’attendais. Selon Baidu, l’application mobile Ernie Bot a atteint 1 million d’utilisateurs dans les 19 heures suivant l’annonce, et le modèle a répondu à plus de 33,42 millions de questions d’utilisateurs en 24 heures, soit une moyenne de 23 000 questions par minute.

Depuis lors, quatre autres entreprises chinoises – le géant de la reconnaissance faciale SenseTime et trois jeunes startups, Zhipu AI, Baichuan AI et MiniMax – ont également rendu largement disponibles leurs produits de chatbot LLM. Mais certains acteurs plus expérimentés, comme Alibaba et iFlytek, attendent toujours l’autorisation.

Comme beaucoup d’autres, j’ai téléchargé l’application Ernie Bot la semaine dernière pour l’essayer. J’étais curieux de savoir en quoi il était différent de ses prédécesseurs comme ChatGPT.

Ce que j’ai remarqué en premier, c’est qu’Ernie Bot se tient beaucoup plus la main. Contrairement à l’application ou au site Web public de ChatGPT, qui n’est essentiellement qu’une boîte de discussion, l’application de Baidu possède beaucoup plus de fonctionnalités conçues pour intégrer et engager de nouveaux utilisateurs.

Sous la boîte de discussion d’Ernie Bot, vous trouverez une liste infinie de suggestions, telles que « Trouver un nom pour un bébé » et « Générer un rapport de travail ». Il existe un autre onglet appelé « Découverte » qui affiche plus de 190 sujets présélectionnés, y compris des défis gamifiés (« Convaincre le patron de l’IA d’augmenter mon salaire ») et des scénarios de discussion personnalisés (« Complimentez-moi »).

Il me semble que l’un des défis majeurs pour les entreprises chinoises d’IA est que maintenant, avec l’approbation du gouvernement pour s’ouvrir au public, elles doivent réellement gagner utilisateurs et les garder intéressés. Pour beaucoup de gens, les chatbots sont actuellement une nouveauté. Mais cette nouveauté finira par s’estomper et les applications doivent garantir que les gens ont d’autres raisons de rester.

Une chose intelligente que Baidu a faite est d’inclure un onglet pour le contenu généré par l’utilisateur dans l’application. Dans le forum communautaire, je peux voir les questions que d’autres utilisateurs ont posées à l’application, ainsi que les réponses textuelles et images qu’ils ont reçues. Certains d’entre eux sont pertinents et amusants, tandis que d’autres sont loin de la base, mais je peux voir comment cela incite les utilisateurs à essayer de saisir eux-mêmes les invites et à travailler pour améliorer les réponses.