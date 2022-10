Les châtaignes sont un régal saisonnier avec ces bienfaits pour la peau

Qu’elles soient grillées, en soupe, en purée ou dégustées entières, les châtaignes sont l’un des mets vedettes de l’automne, à l’honneur dans de nombreux plats réconfortants de la saison. Mais saviez-vous que la châtaigne est désormais aussi considérée comme un allié beauté incontournable ? De la protection à l’hydratation en passant par la réparation, cette gourmandise de saison possède de nombreuses vertus insoupçonnées.

La châtaigne est une alliée idéale à l’arrivée de l’hiver — tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du corps — permettant non seulement de lutter contre la fatigue, mais aussi de faire le plein d’énergie, et d’aider l’organisme à lutter contre les radicaux libres. Cela est dû aux multiples vitamines, minéraux et oligo-éléments qu’il contient, entre autres. Comme c’est souvent le cas, il n’est pas surprenant d’apprendre que cette noix de saison offre autant de bienfaits pour la santé que pour la peau, la définition même de la beauté holistique.

Hydratation holistique

Bien qu’il soit essentiel de garder la peau hydratée toute l’année, c’est pendant les mois d’hiver que la peau est plus susceptible d’être sèche. Ici, les châtaignes peuvent être utiles, vous donnant un coup de pouce d’hydratation jusqu’au printemps. Riche en sucres et glucides, le fruit du marronnier hydrate la peau en profondeur, de manière naturelle, tout en laissant la peau douce.

Mais ce n’est pas tout, la châtaigne est également riche en antioxydants connus pour aider à protéger les cellules de l’organisme — et donc la peau — des effets des radicaux libres. En d’autres termes, ils peuvent aider à lutter contre le vieillissement cutané.

Protéger et réparer

Si vous avez l’habitude de cueillir des châtaignes en forêt, vous connaissez probablement déjà la bavure de châtaigne, l’enveloppe protectrice piquante des noix. Et en effet, il joue le même rôle auprès de la peau, se révélant être un protecteur efficace contre les radicaux libres, on l’a vu, mais aussi contre d’autres types d’agressions extérieures. En effet, la nature étant bien conçue, la châtaigne est un incontournable pour protéger la peau durant l’automne et l’hiver.

S’il existe aujourd’hui de nombreuses huiles et eaux à base d’extrait de châtaigne, une marque s’est spécialisée dans ce produit particulier, misant sur l’innovation qui englobe la dermatologie et la cosmétique. Créée par Adéline Constance, L’Accent Cosmetics est incontestablement experte en la matière, proposant des produits « derma-maquillage » alliant beauté et bienfaits pour la peau. Découvrez la poudre teintée multifonction à base de marron qui offre une hydratation continue et une protection UVA.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici