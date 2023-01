Les chasseurs rentrent chez eux les mains vides le premier jour du plus grand abattage de loups jamais organisé en Suède.

Le plus grand abattage de loups des temps modernes a commencé en Suède alors que les organisations de protection de la nature préviennent qu’il pourrait nuire considérablement à la population. Lundi, le Guardian a accompagné 200 chasseurs alors qu’ils allaient tuer des loups dans les forêts couvertes de givre entre Gävleborg et Dalarna, chassant de minuit jusqu’au coucher du soleil à 15 heures. Des groupes traverseront la Suède tout le mois pour tenter d’abattre les grands prédateurs. Lundi, les chasseurs ont encerclé les zones où ils savaient que les loups avaient des tanières. Ils ont relâché des chiens, dont le travail consistait à rechercher les loups puis à les conduire sur un chemin vers les chasseurs qui attendaient, mais ils n’ont pas eu de chance et les chasseurs sont rentrés chez eux les mains vides. Cependant, les chiens ont maintenant identifié certaines des tanières afin que les chasseurs puissent avancer plus rapidement. Au cours du mois prochain, les chasseurs seront autorisés à tuer 75 loups sur une population de 460, alors que le gouvernement cherche à réduire la densité de population dans certains districts. « La chasse est absolument nécessaire pour ralentir la croissance des loups. La meute de loups est la plus grande que nous ayons eue à l’époque moderne », a déclaré Gunnar Glöersen, responsable des prédateurs à l’Association suédoise des chasseurs. dit à la presse locale que la chasse a commencé lundi. Mais les organisations de protection de la nature ont souligné que la population suédoise de loups est relativement faible – en Italie, il y en a plus de 3 000. Un groupe de scientifiques prévient qu’un abattage aussi important menacera une population déjà fragmentée et fragile. Photographie : agefotostock/Alamy Ils ont fait appel de la décision qui, selon eux, enfreint Convention de Bernemais en vain. « Vous vous découragez. Il y a rapport après rapport que la tribu des loups a des problèmes majeurs, mais [the government] ne le prenez pas au sérieux », a déclaré Daniel Ekblom, du groupe de gestion de la faune de l’Association pour la conservation de la nature à Gävleborg. Le gouvernement suédois veut réduire de moitié la population de loups Lire la suite Marie Stegard, présidente du groupe anti-chasse Jaktkritikerna, a déclaré : « Les loups en tant que prédateurs supérieurs de la chaîne alimentaire sont une condition préalable à la biodiversité. Tuer un quart de la population par la chasse a des conséquences négatives pour les animaux et la nature. C’est désastreux pour tout l’écosystème. L’existence des loups contribue à une vie animale et végétale plus riche. La survie humaine dépend d’écosystèmes sains. Anna-Caren Sätherberg, la ministre suédoise des affaires rurales, a récemment a déclaré à la chaîne publique SVT: « Nous constatons que la population de loups augmente chaque année et avec cet abattage, nous voulons nous assurer que nous pourrons atteindre l’objectif fixé par le parlement. “Nous pouvons voir que le niveau de conflit a augmenté et que le niveau d’acceptation a chuté”, a déclaré Sätherberg, ajoutant que le gouvernement avait demandé à l’agence nationale de protection de l’environnement de revoir les chiffres de population recommandés. L’agence avait précédemment recommandé que la population ne descende pas en dessous de 300, pour éviter qu’elle ne soit encore plus fragilisée et menacée par la consanguinité. Cependant, une majorité au parlement suédois est favorable à la réduction de la population de loups à 170 individus, tout en bas de la fourchette de 170 à 270 qui permettrait au pays de répondre aux exigences de conservation de la directive européenne sur les espèces et les habitats. La chasse est un sujet politique brûlant en Suède, avec un puissant lobby capable d’influencer les politiciens pour qu’ils autorisent l’abattage de plus d’animaux. Stegard a ajouté: «Il est évident qu’il existe une forte pression politique pour la chasse autorisée au loup, ainsi qu’au lynx et à l’ours. Inscrivez-vous pour Terre à terre Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires les plus importantes de la planète. Recevez toute l’actualité environnementale de la semaine – le bon, le mauvais et l’essentiel

« Il y a une grande majorité de Suédois qui aiment les loups, même là où ils vivent. À notre avis, la raison de ces chasses est simplement qu’il existe une demande pour tirer sur les loups parmi les chasseurs. Les organisations de chasseurs ont un pouvoir énorme en Suède. C’est un fait que le parlement suédois a un club de chasseurs ouvert aux membres de tous les partis, avec un stand de tir sous le parlement. Cela ressemble à une blague, mais c’est absolument vrai.

Un groupe de scientifiques des meilleures universités européennes a récemment écrit à la revue Science, arguant que l’avis scientifique pour cet objectif n’avait pas été recherché et qu’il menacerait une population déjà fragmentée et fragile.

Benny Gäfwert, un expert des prédateurs au WWF, a déclaré que le chiffre de 170 du Parlement n’était “basé sur aucun fait scientifique”.

“Des choses imprévues peuvent se produire dans les populations sauvages et un niveau de 170 est bien trop bas”, a-t-il déclaré à SVT. “Nous avons un problème en ce qui concerne la génétique des loups, et plus la population de loups est petite, plus l’impact des fluctuations du statut génétique est important.”

La Norvège partage une population de loups avec la Suède le long de sa frontière, ce qui constitue une menace supplémentaire pour le prédateur en voie de disparition. La population de loups de Norvège et de Suède – le loup scandinave – figure sur la liste des espèces en voie de disparition et est classée comme étant en danger critique d’extinction en Norvège et gravement en danger en Suède. Le gouvernement norvégien a mis en place une politique de gestion des loups très restrictive avec un objectif de population fixe de seulement quatre à six petits chaque année. Pour autant que l’on sache, la Norvège est le seul pays au monde qui fixe un nombre cible maximum pour une espèce en danger critique d’extinction. Il permet aux chasseurs de réduire drastiquement la population de loups chaque année. Cette pression supplémentaire du gouvernement suédois, selon les militants de la nature, pourrait mettre davantage en péril l’espèce.

Les militants en Norvège se battent contre la décision d’autoriser un si grand abattage devant un tribunal, et il y a une audience la semaine prochaine qu’ils espèrent gagner. S’ils le font, cela pourrait avoir des ramifications en Suède, qui est régie par les mêmes lois européennes.

Le groupe de la nature Aktivt Rovdyrvern (ARV) a déclaré : « La génétique des populations a montré que pour maintenir une population viable, vous devez avoir environ 1 500 individus présentant une variation génétique. La Suède et la Norvège comptent actuellement environ 400 loups, mais cela semble destiné à être réduit à environ 200 individus au total, dont 170 en Suède et les 30 restants en Norvège. Ceci est incompatible avec l’établissement et le renforcement d’une population viable de loups sur la péninsule scandinave à court et à long terme.

Le gouvernement suédois a été contacté pour commentaires.