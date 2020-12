Sanguinaire les chasseurs de trophées tuent un animal toutes les trois minutes, a révélé un exposé accablant de l’industrie.

Plus de 1,7 million d’animaux, y compris des lions, des éléphants et des rhinocéros en voie de disparition, ont été abattus au cours de la dernière décennie, avec de riches chasseurs en compétition pour tuer les créatures les plus prisées.

Les chiffres dévastateurs ont émergé dans un livre qui met en évidence les liens entre l’industrie de 300 millions de livres sterling par an et les puissantes élites mondiales.

Les chasseurs abattant des porcs dans les airs est un engouement surnommé « Hogpocalypse Now » – apparemment inspiré du film Apocalypse Now de 1979, dans lequel un soldat américain à bord d’un hélicoptère militaire tire sur des civils vietnamiens non armés.

Trophy Leaks: Top Hunters And Industry Secrets, par Eduardo Goncalves, révèle également que le dernier engouement parmi les chasseurs américains est de tirer sur des cochons d’hélicoptères rapides et volant à basse altitude. Il prétend que:

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est membre d’un programme d’élevage qui a récolté des millions de livres en vendant des animaux rares aux chasseurs de trophées;

Près de 800 chasseurs ont remporté le prix «African Big 5», un prix de l’industrie pour avoir tué au moins un lion, un éléphant, un léopard, un rhinocéros noir ou blanc et un buffle;

Les lobbyistes de la chasse Safari Club International (SCI) décernent un prix spécial à quiconque tire sur plus de 80 espèces africaines différentes

Les amateurs de chasse au gibier ont financé une campagne de désinformation de 600000 £ sur les « arts sombres » sur Facebook et Twitter en utilisant de faux comptes prétendant être des Africains opposés à l’engagement de Boris Johnson d’interdire l’importation de trophées en Grande-Bretagne. Ils auraient également remis plus de 1,5 million de livres sterling en dons de campagne à des politiciens américains, dont Donald Trump.

M. Goncalves a déclaré: « Les générations futures regarderont en arrière avec consternation la façon dont nous avons permis aux espèces les plus menacées du monde d’être abattues en masse par des accros à l’adrénaline à la recherche de selfies souriants et de souvenirs horribles. La chasse aux trophées ne concerne pas une poignée d’individus malades – il s’agit d’une énorme industrie mondiale qui exerce un pouvoir extraordinaire et manipule les gouvernements.

Les chasseurs abattant des porcs dans les airs est un engouement surnommé « Hogpocalypse Now » – apparemment inspiré du film Apocalypse Now de 1979, dans lequel un soldat américain à bord d’un hélicoptère militaire tire sur des civils vietnamiens non armés.

Le site Web de Helicopter Pig Hunting, basé au Texas, se vante: « Il n’y a rien de tel que de bourdonner sur des tas de porcs tout en se détachant avec votre doigt de détente qui démange.

M. Ramaphosa est accusé d’être membre d’un groupe appelé Stud Game Breeders, qui gagne environ 7 millions de livres sterling de ventes aux enchères légales d’animaux sauvages chaque année.

Il a précédemment rejeté les allégations d’être impliqué dans la chasse aux trophées. Il dit que sa ferme faunique élève du gibier et qu’elle est «gérée conformément aux principes de conservation et de protection de la faune les plus stricts», et que ni lui ni sa ferme ne sont engagés dans des activités illégales ou contraires à l’éthique.

Ni M. Ramaphosa ni l’ambassade sud-africaine n’ont répondu aux demandes de commentaires.

La campagne de M. Goncalves pour interdire la chasse aux trophées a été soutenue par des célébrités telles que Leonardo DiCaprio et Joanna Lumley.

L’industrie affirme que les revenus de la chasse aux trophées financent les efforts de conservation, mais Mme Lumley a déclaré: « Ces gens sont ravis de tuer tout ce qui bouge. »