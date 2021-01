Les chasseurs de TROPHÉES paient jusqu’à 25 000 £ pour tuer des zèbres, des kangourous et des antilopes pour s’amuser pendant les vacances en famille.

Les Britanniques se rendent au Texas aux États-Unis pour des vacances de chasse, utilisant des fusils, des mitrailleuses et des arcs et des flèches pour tirer et tuer la faune.

Un travailleur du Ox Ranch à Uvalde, au Texas, a déclaré que les chasseurs britanniques visitaient souvent.

Sonia, ouvrière de ranch, a dit au Daily Star: « Beaucoup viennent avec leurs enfants – nous proposons des activités pour toute la famille. »

Les chasseurs peuvent cibler jusqu’à 60 espèces animales différentes dans le ranch, y compris l’antilope bongo africaine, qui coûte 25000 £ par abattage.

Les tahr himalayens valent 5500 £ chacun, tandis que les oryx arabes coûtent 7000 £.

Les antilopes et les gnous errent également au ranch et sont des cibles pour les chasseurs.

Le propriétaire du ranch Brett Oxley, 38 ans, a déclaré que son entreprise était principalement concernée par la conservation des animaux.

Il a déclaré: «Il est facile pour les gens de qualifier la chasse de mal, surtout lorsqu’ils sont mal informés et n’ont pas à fournir une alternative viable.

«Nous avons des centaines d’anti-chasseurs par an et très peu, voire aucun, partent avec l’idée que ce que nous faisons est mal.

Le site Web du ranch lit: « Ox Ranch a la chasse au zèbre dont vous rêvez!

«Vous pouvez chasser notre trophée de zèbre en utilisant n’importe quelle méthode que vous préférez, y compris la chasse à la tache et à la tige, la chasse à l’arc, la chasse au fusil, la chasse au pistolet, de style safari ou à partir d’un aveugle.

« Toutes nos chasses au zèbre sont une chasse équitable sur plus de 18 000 acres de pays montagneux du Texas. »

Des images sur le site Web du ranch montrent des clients posant avec leurs victimes.

Ashley Byrne de PETA a contesté la demande de conservation de M. Oxley.

Elle a déclaré: «La chasse n’a absolument rien à voir avec la conservation.

«Ce qu’ils font, c’est essayer de donner une meilleure tournure à une entreprise qu’ils savent que la personne moyenne trouve méprisable.»