Les chasseurs de TRÉSORS vont déterrer 48 caisses d’or caché d’Hitler d’une valeur de près d’un demi-milliard de livres dans un palais polonais utilisé par ses sbires SS comme bordel.

L’équipe commencera la semaine prochaine les fouilles du palais du XVIIIe siècle dans le village de Minkowskie, dans le sud de la Pologne, et espère dénicher 10 tonnes d’or et d’autres richesses.

Le palais historique de Minkowskie, dans le sud de la Pologne, est considéré comme un trésor du butin nazi

L’équipe espère trouver 48 caisses d’or caché d’Adolf Hitler qui valent jusqu’à un demi-milliard de livres Crédits: Getty – Contributeur

Le butin a été volé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale sous les instructions du patron SS Heinrich Himmler, pour financer la création d’un quatrième Reich.

On pense qu’il est composé de bijoux et de biens précieux par l’élite allemande qui vivait dans la région et donnait aux nazis leurs objets de valeur pour éviter qu’ils ne soient volés par l’avancée de l’Armée rouge russe.

L’illusoire «Or de Breslau», qui a disparu du quartier général de la police de la ville polonaise de Wroclaw, serait également l’un des butins cachés.

Les chasseurs de trésors, de la fondation du pont de Silésie, ont déterminé l’emplacement après avoir parcouru des documents secrets, le journal d’un officier SS et une carte qu’ils ont reçue de la progéniture des officiers qui fréquentaient une loge discrète datant de plus de 1000 ans.

La loge Quedlinburg du 10ème siècle a été créée sous le règne du premier roi allemand Henry the Fowler – qui a fasciné Himmler, et a même cru qu’il était sa réincarnation.

Les membres de Quedlinburg ont reçu des postes de haut rang dans de nombreuses institutions nazies après que les deux ont formé une alliance dans le Troisième Reich.

Les journaux ont été remis par les descendants de Quedlinburg en signe de remords à la Pologne pour les actions de leurs ancêtres.

Les officiers SS ont traité le palais de Minkowskie comme un « bordel » Crédits: Getty

Les archives ont été remises par les descendants car « le retour du patrimoine mondial est considéré comme une étape importante sur le long chemin de la réconciliation », selon la fondation.

Le journal non couvert, qui aurait été écrit par un officier SS de haut rang sous le pseudonyme Michaelis, semble être la clé du butin enterré.

Une entrée écrite au crayon datée du 12 mars 1945, traitant de la réserve du palais de Minkowskie, se lit comme suit: «Une auge a été creusée dans l’orangerie, qui est une« maison »sûre pour les coffres et les conteneurs livrés.

Michaelis a poursuivi: «48 coffres de la Reichsbank, en bon état, étaient cachés, très bien recouverts de terre et« verdis »de plantes encore vivantes.

« Que la providence veille sur nous. »

Le mémoire révélateur s’est avéré être une carte au trésor, après avoir révélé plus tôt l’emplacement d’un autre palais dans la région l’année dernière, où 28 tonnes d’objets de valeur seraient enterrés au fond d’un puits.

Mais l’équipe de Silesian Bridge a choisi de fouiller le manoir Minkowskie car la cachette est plus facile d’accès.

Parmi les autres documents indicatifs se trouve une lettre d’un officier supérieur SS du nom de von Stein, écrite à une femme qui travaillait au palais qui devint plus tard son amant.

« Ma chère Inge, je vais remplir ma mission, avec la volonté de Dieu. Certains transports ont réussi. Les 48 coffres lourds restants de la Reichsbank et tous les coffres de famille que je vous confie par la présente », a-t-il écrit.

Les journaux et les documents ont prouvé la clé de voûte de la chasse au trésor d’Hitler Crédits: Śląski Pomost Quedlinburg

L’officier ‘Michaelis’ a confié à son amant Inge la garde de la réserve d’or

Le chef de la Gestapo Heinrich Himmler a ordonné la saisie des objets de valeur vers la fin de la Seconde Guerre mondiale Crédits: Getty – Contributeur

« Vous seul savez où ils se trouvent. Que Dieu vous aide et m’aide à remplir ma mission. »

C’est un indice de ce que les hommes de main monstrueux d’Hitler ont fait pendant leur temps libre et une indication des masses de butin volées par les nazis.

« Plusieurs personnes ont participé à la dissimulation des gisements à Minkowskie. L’un d’eux était un officier du nom de von Stein », a déclaré à MailOnline le chef de la fondation du pont de Silésie, Roman Furmaniak.

« Il avait l’habitude de rester dans le palais parce qu’il y avait un amant. En raison de son emplacement, il était souvent visité par des officiers SS de haut rang qui le traitaient comme un bordel. »

Il a convaincu Inge de garder un œil attentif sur le trésor, qui a joyeusement obligé parce que « elle était amoureuse du bel officier dans un uniforme SS noir ».

« Ils étaient comme des dieux, » continua Furmaniak. «Elle croyait qu’elle devrait y rester un an, peut-être deux, puis tout serait fini.

«Il y a eu une période de deux mois en 1945 où elle a dû se cacher dans la forêt des Russes. Mais quand elle est revenue, la zone n’avait pas été perturbée.

« S’ils avaient creusé un trou, ils auraient pris ce qu’ils voulaient et auraient ensuite quitté le trou. Nous l’avons vu à plusieurs reprises dans l’histoire en Pologne. »

On pense que les entrées du journal écrites au crayon ont été écrites par un officier SS de haut rang sous le pseudonyme Michaelis.

Environ 600000 œuvres d’art ont été volées à travers l’Europe pendant le règne d’Hitler Crédits: Getty – Contributeur

La région est finalement passée sous le contrôle des Russes à la fin de la guerre, qui ont évincé les colons allemands lors du retour des Polonais qui s’étaient réfugiés dans l’ouest de l’Ukraine.

Inge a adapté son apparence et son identité pour se cacher parmi la nouvelle population, épousant même un homme de la région, tout en veillant sur le trésor jusqu’à sa mort 60 ans plus tard.

Le palais Minkowskie, construit par le général prussien Friedrich Wilhelm von Seydlitz, fut plus tard une station pour l’Armée rouge et l’armée polonaise.

Le bâtiment historique a ensuite été utilisé comme bureau du conseil local, une crèche et même un cinéma, avant que la fondation Silesian Bridge ne prenne un bail à long terme sur la propriété.

« La récupération des œuvres d’art perdues et leur retour à leurs propriétaires légitimes pourraient devenir un catalyseur de changements visant à apporter l’unité – et non la polarisation. Cette notion guide notre mission », a déclaré Furmaniak.

Le régime fasciste a volé environ 600 000 œuvres d’art prisées de toute l’Europe, pour un montant de milliards de livres.

De nombreuses pièces restent manquantes, y compris la tristement célèbre collection inestimable de panneaux d’ambre, connue sous le nom de chambre d’ambre et surnommée la «huitième merveille du monde».

Estimé d’une valeur comprise entre 120 et 240 millions de livres sterling en monnaie moderne, l’artefact russe a été pillé par les nazis et exposé en Allemagne – avant de disparaître vers la fin de la guerre.

Considéré comme l’un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale, certains chasseurs de trésors obsessionnels ont perdu la vie à la recherche de la salle Ambre – qui reste inconnue.