Une nouvelle photo d’une créature mystérieuse « de la taille d’un très grand phoque » dans le Loch Ness a été déclarée nouvelle observation de Nessie.

Cela survient alors que les experts disent que de plus en plus de témoins oculaires émergent, malgré une baisse du nombre de visiteurs en raison de la pandémie de Covid.

Karen Scott, 54 ans, a repéré l’étrange présence nageant dans le lac écossais lors d’une visite d’Aberdeen avec son partenaire et a pris plusieurs photos.

Ses images, prises le 24 novembre, ont maintenant été enregistrées comme une observation positive de Nessie par le registre officiel des observations de monstres du Loch Ness.

Les photos ont été prises par Mlle Scott le 24 novembre à peu près à cet endroit, près du château d'Urquhart.

Mlle Scott a déclaré: « Nous nous promenions dans le château d’Urquhart pendant un week-end.

«Je regardais juste le lac depuis le château quand j’ai repéré quelque chose dans l’eau. J’ai d’abord pensé que c’était un oiseau assis sur l’eau, mais mon partenaire a dit que ce n’était certainement pas le cas.

Karen Scott (photo) a déclaré: « Il y a certainement quelque chose qui ne peut pas être facilement expliqué »

« Au moment où j’ai allumé la caméra de mon téléphone, il avait lentement plongé sous l’eau, puis est réapparu un peu plus loin.

«C’est là que j’ai pris les photos. Il a ensuite refait la même chose plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit beaucoup plus éloigné.

Le partenaire de Miss Scott a estimé que la créature avait la taille d’un très grand phoque.

« Mais lorsque nous avons parlé aux guides du château, ils ont dit qu’il était très rare qu’un phoque se trouve aussi loin dans le Loch Ness, donc je ne sais pas ce que c’était », a-t-elle ajouté.

« J’étais assez excité, surtout quand je suis allé sur le site Web d’observations et que j’ai découvert qu’il y avait des images similaires aux miennes. »

Gary Campbell, qui tient le registre officiel des observations de monstres du Loch Ness, a déclaré que 2020 avait été une année étonnamment forte pour les nouveaux rapports Nessie.

Il a déclaré: « Comme pour tout le monde sur la planète, 2020 a été une année très différente au Loch Ness.

«La principale attraction touristique, le château d’Urquhart, accueillerait normalement plus de 500 000 visiteurs mais, comme vous pouvez l’imaginer, le nombre a été sévèrement réduit par la crise de Covid.

« Cependant, il y a encore eu un nombre important d’observations de Nessie tout au long de 2020. »

M. Campbell a ajouté que certaines observations avaient été faites par des visiteurs utilisant une caméra en direct en ligne.

Il a déclaré: « Nous avons de la chance que de nombreuses personnes puissent participer à la chasse du monde entier via la webcam du Loch Ness et un certain nombre d’observations ont été signalées via ce moyen.

« Nessie a cependant été vu en personne tout au long de 2020 par certains des rares visiteurs comme Karen qui se sont rendus au lac et a également été repéré par des résidents locaux qui vivent à proximité.

« C’est formidable de voir que, malgré une crise mondiale, Nessie apparaît toujours de temps en temps, ce qui nous permet d’être sûrs que lorsque plus de personnes reviendront pour leur rendre visite, elle sera toujours là pour les accueillir. »

Mlle Scott n’est pas sûre de ce qu’elle a vu, mais dit que si c’était un phoque, il ne bougeait certainement pas comme tel.

Elle a déclaré: « Il n’a pas plongé sous l’eau mais est lentement descendu. Ça n’a pas tourné comme le ferait un phoque.

Et elle pense que, dans tous les cas, le monstre du Loch Ness est quelque part.

« Je crois que cela existe mais je ne suis pas sûre que ce soit le même » monstre « d’il y a des années », a-t-elle déclaré.

«Pourtant, il y a définitivement quelque chose qui ne peut pas être facilement expliqué.