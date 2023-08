Les «chasseurs de monstres» du Loch Ness recherchés pour la plus grande recherche en 50 ans

Pendant ce temps, ils mettront en scène six emplacements de surveillance en surface, et quiconque s’inscrira pour se joindre indiquera la zone qu’il prévoit d’observer. (Ils peuvent également noter s’ils croient en « Nessie, un non-sens ou des possibilités ».)

« Le week-end donne l’occasion de fouiller les eaux d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant, et nous avons hâte de voir ce que nous trouverons », a déclaré Paul Nixon, directeur général du Loch Ness Centre, au Scottish Quotidien Express.

Le centre du Loch Ness, qui a récemment rouvert après une rénovation, n’a pas immédiatement répondu à Le Washington Postdemande de commentaire.

Le Loch Ness est profond et vaste, contenant le plus grand volume d’eau douce de Grande-Bretagne, selon le site Web du tourisme Inverness-Loch Ness. Les théories sur le monstre qui se cachent dans ces profondeurs remontent à des siècles, et elles attirent encore aujourd’hui les passionnés et les chercheurs vers le lac.