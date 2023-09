Les chasseurs de monstres du Loch Ness publient les résultats de la plus grande recherche depuis des décennies

Les chasseurs de monstres du Loch Ness réunis en Écosse le mois dernier ont publié leurs découvertes sur ce qui pourrait se cacher sous les eaux des Highlands écossaises.

« L’enthousiasme de ce week-end a prouvé que la chasse au monstre du Loch Ness est toujours bien vivante et continue d’attirer un public mondial, d’Amérique, du Canada, de France, d’Italie, du Japon et plus encore », a déclaré Paul Nixon, directeur général. du Loch Ness Centre, a déclaré dans un communiqué de presse fourni à Fox News Digital.

« Nous voulons tous la même chose, voir et découvrir ce qu’est le monstre du Loch Ness. Nous avons été ravis d’accueillir autant de personnes au Loch Ness Centre pour des visites du centre d’accueil et des excursions en bateau Deepscan tout au long du week-end. »

Des centaines de volontaires du monde entier se sont rassemblés au Loch Ness le dernier week-end d’août pour ce qui est considéré comme la plus grande chasse à la créature depuis au moins 50 ans.

LES CHASSEURS DE MONSTRE DU LOCH NESS CONVERGENT EN ÉCOSSE POUR LA PLUS GRANDE RECHERCHE DE NESSIE DEPUIS DES DÉCENNIES

Le Loch Ness Centre, un groupe historique dédié à « découvrir les mystères du loch », s’est associé à une équipe de recherche bénévole locale appelée le groupe d’exploration du Loch Ness pour « The Quest » et a publié les résultats de la chasse.

Les organisateurs ont déclaré avoir capturé une séquence vidéo montrant peut-être Nessie avec de « mystérieuses « bosses » » et se déplaçant dans le loch avant de disparaître. D’autres ont soumis au Centre du Loch Ness des images de « traînées dans l’eau » qui pourraient éventuellement être le monstre.

DES CHERCHEURS BRITANNIQUES TROUVENT DES FOSSILES MONTRANT UNE CRÉATURE DE TYPE MONSTRE DU Loch NESS « PLAUSIBLE »

« Je chasse le monstre depuis neuf ans, mais c’est ma première chasse officielle. J’ai déjà loué mon propre bateau, donc c’est génial car c’est organisé par Loch Ness Exploration avec le soutien du Loch Ness Centre », a déclaré un bénévole. Christie McLeod, du Canada, a parlé de la chasse, selon le communiqué de presse.

» J’ai entendu beaucoup d’histoires de la part des locaux, qui se contredisent toutes. Il y a deux types de personnes dans le monde, les croyants Nessie et les non-croyants, et ces derniers ne m’intéressent pas. J’ai un lien spirituel. au monstre du Loch Ness et je pense qu’il y a un portail vers une autre dimension dans le loch », a ajouté McLeod.

LE MONSTRE DU LOCH NESS : UNE HISTOIRE DE LA BÊTE LÉGENDAIRE

La chasse a également été diffusée en direct, et un volontaire en ligne a déclaré avoir repéré « une ombre géante juste sous la surface, se déplaçant, plongeant hors de vue, puis revenant et nageant à nouveau ».

LA THÉORIE DE L’ANGUILLE GÉANTE DU MONSTRE DU LOCH NESS SOUTENUE PAR UNE VIDÉO NOUVELLE SURFACE

L’histoire du monstre du Loch Ness remonte au VIe siècle, lorsque des documents écrits affirment que le moine irlandais Saint Columba a banni un « bête d’eau » à la rivière Ness, selon Reuters. La créature est devenue célèbre en 1934 lorsqu’une photo montrait une bête au long cou passant la tête au-dessus des eaux du loch. La photo a ensuite été considérée comme un canular.

Le temps aurait été mauvais pendant la chasse le mois dernier, mais les volontaires ont bravé les conditions orageuses et se sont tenus sur les rives du lac ou sont montés à bord de bateaux pour rechercher la créature. Les bénévoles ont même surnommé les conditions météorologiques « La vengeance de Nessie », selon le Centre du Loch Ness.

LE MYSTÈRE DU MONSTRE DU LOCH NESS RÉSOLU ? UNE ÉTUDE AFFIRME LA DÉCOUVERTE D’ANCIENS DINOSAURES INFLUENCEUSES

« La météo en Écosse a été épouvantable ce week-end, à tel point que les Scottish Highland Games ont été annulés pour la première fois en 75 ans, mais cela ne nous a pas arrêtés – et cela n’a pas arrêté nos bénévoles », a déclaré Alan McKenna, de Loch Ness Exploration, a déclaré.

McKenna a déclaré que quelle que soit la météo, le week-end a été « exceptionnel », avec « de nombreuses observations potentielles et un énorme intérêt du monde entier ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous savons que le monstre est insaisissable, il n’est donc pas surprenant que nous n’ayons pas d’observation concrète, mais nous nous sommes tous beaucoup amusés et avons prouvé que le mystère perdure », a-t-il déclaré.