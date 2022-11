Les chasseurs de drones ukrainiens travaillent la nuit pour détruire la flotte russe construite par l’Iran

MYKOLAIV, Ukraine – La camionnette a rebondi le long d’un chemin de terre défoncé jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur une butte sablonneuse. Il était presque minuit. Une demi-lune a révélé des vagues déferlant sur une petite plage alors que quatre soldats ukrainiens – des chasseurs de drones – sont sortis du camion et ont attendu le son.

Boom. Une puissante explosion a fait écho au-dessus de la ville de Mykolaïv, signalant qu’une autre attaque aérienne russe était en cours. Puis vint un autre grondement et des sirènes retentirent.

Alors que la Russie s’est retirée sur le terrain, elle a continué à frapper l’Ukraine avec des drones Shahed de fabrication iranienne, terrifiant les civils et coupant à plusieurs reprises l’eau, l’électricité et le chauffage à l’approche de l’hiver.

L’unité sur la plage était l’une des dizaines désormais chargées de détecter et de détruire les véhicules aériens sans pilote auto-détonants que la Russie utilise dans sa campagne de bombardement.

Mykolaïv, qui se trouvait jusqu’à récemment à seulement 20 miles du front, a été l’une des premières villes ciblées par les Shaheds, et la ville a rapidement bricolé des unités mobiles anti-drones attirant du personnel de la police, de l’armée, des unités de défense territoriale et de la garde nationale.

La Russie a initialement déployé les Shaheds à toute heure, ont déclaré les chasseurs de drones. Mais les engins bruyants et lents étaient facilement abattus à la lumière du jour, de sorte qu’ils volent désormais principalement entre minuit et l’aube.

“C’est comme quelque chose de Star Wars”, à la fois “génial” et dangereux, a déclaré Yarema, qui était directeur artistique d’événements avant l’invasion de la Russie. “C’est pourquoi nous ne tirons que là où nous savons qu’il n’y a pas de civils dans le secteur, car vous pouvez tuer plus de civils avec vos armes que ne le feraient les drones.”

K, qui dirigeait l’unité anti-drone positionnée sur la plage et s’exprimait à condition que le Washington Post n’utilise que sa première initiale de peur d’être pris pour cible par la Russie, avait été journaliste à la télévision jusqu’en 2017, date à laquelle il a lancé une entreprise d’équipements militaires. .

Maintenant, sa vie tourne autour des drones – les faisant fonctionner pour l’armée ukrainienne et détruisant ceux de l’ennemi. “Ma femme a dit qu’elle pensait avoir épousé un journaliste”, a-t-il dit en riant. “Puis je suis devenu un homme d’affaires et maintenant une sorte de combattant.”

Lors d’une réunion lundi, les hauts responsables militaires et politiques ukrainiens ont discuté des efforts pour réparer les systèmes d’infrastructure et les protéger de nouvelles frappes aériennes russes. Le Kremlin, quant à lui, a démenti les informations selon lesquelles il pourrait abandonner la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Mais risquer des avions de plusieurs millions de dollars sur des drones à 20 000 dollars était “complètement inutile”, a déclaré Paul Lushenko, lieutenant-colonel de l’armée américaine et doctorant à l’Université Cornell qui étudie la guerre des drones. L’approche à l’ancienne consistant à les abattre avec des mitrailleuses était une meilleure solution, au moins jusqu’à ce que les systèmes de défense aérienne occidentaux plus avancés qui ont commencé à arriver en Ukraine soient pleinement opérationnels, a-t-il déclaré.

La plupart des Shaheds qui survolent Mykolaïv sont lancés depuis la Crimée, selon Yarema et d’autres qui s’efforcent de les abattre.

Parfois, un seul Shahed apparaît soudainement sur les systèmes radar de la ville. D’autres fois, la Russie en enverra une demi-douzaine à la fois. Parfois, la Russie tire également des missiles qui peuvent infliger leurs propres dégâts et masquer l’approche d’un drone.

“Ils essaient de déterminer où nous avons un radar et où nous n’en avons pas”, a déclaré Yarema.

Les drones sont propulsés par de petits moteurs comme sur une moto, et font un bruit similaire. Lorsque les habitants de Mykolaïv les entendent, ils font des signalements via l’application Telegram.

Une fois qu’un drone est illuminé, les barrages qui s’ensuivent peuvent être si intenses qu’il est souvent difficile de savoir quelle unité a détruit un drone. “Bien sûr, il y a de la compétitivité”, a déclaré K, notant que son équipe avait abattu trois Shaheds début novembre. « Mais finalement, l’État ukrainien l’a tué. Le résultat est le plus important.

Après la destruction d’un drone, les unités traquent les pièces pour des raisons de sécurité publique et de renseignement.

Dans un atelier secret, K a montré des fragments de deux Shahed, y compris des pièces qui semblaient avoir été fabriquées aux États-Unis, en Asie et en Europe, malgré les sanctions limitant l’accès de l’Iran à cette technologie.

Les attaques de drones se sont calmées au cours des deux dernières semaines alors que l’approvisionnement de la Russie en Shaheds s’est épuisé, selon un British Defence Intelligence mettre à jour mercredi. Mais l’Iran aurait l’intention d’en envoyer davantage à Moscou, et il existe un accord pour commencer à fabriquer des drones sur le sol russe, selon de nouveaux renseignements consultés par les États-Unis et d’autres agences de sécurité occidentales.

Les attaques répétées de drones et de missiles sur les villes ukrainiennes ont incité les États-Unis et leurs alliés à commencer à fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne plus avancés. Mais jusqu’à ce qu’ils soient déployés dans toute l’Ukraine, la protection de nombreuses villes, dont Mykolaïv, dépendra en grande partie des chasseurs de drones.