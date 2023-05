Les chasseurs d’appartements indignés par l’inscription d’un appartement d’une chambre dans une «cellule de prison» «comme quelque chose d’un film d’horreur»

Les chasseurs de FLAT ont été consternés par un appartement d’une chambre à louer qui « ressemble à une cellule de prison ».

Le terne studio de Melbourne, Australie, caractéristiques murs en briques blanches et sol gris foncé.

L’appartement a été assimilé à une « cellule de prison » Crédit : Facebook

L’appartement à Melbourne a été répertorié pour 750 £ par mois Crédit : Facebook

Les images montrent un lit double dans une petite pièce, avec des lumières vives fixées au mur et au plafond.

Une autre photo montre une longue pièce mince avec un canapé face à une petite télévision à écran plat accrochée au mur.

La liste a été publiée sur le marché Facebook par une personne cherchant à transférer son bail.

Alors qu’ils se vantent que l’appartement est « à distance de marche de partout », avenir les locataires devront débourser 3 $ (1,60 £) chaque fois qu’ils utiliseront la machine à laver commune.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont été horrifiés par la perspective d’y vivre pour 750 £ par mois, le décrivant comme « quelque chose d’un film d’horreur ».

Un utilisateur de Reddit a commenté : « Vaut-il mieux aller en prison ? Au moins pas besoin de payer de loyer ? »

Un autre a ajouté: « Je pense que nous avons de meilleurs les prisonspour être tout à fait honnête. »

D’autres qui ont visité le bâtiment dans lequel se trouve l’appartement l’ont qualifié d ‘ »horrible ».

Un utilisateur a écrit : « J’ai passé quelques mois à vivre à 500 [Flinders Street] au début des années 2000, c’était un trou à l’époque et ça ne semble pas s’être amélioré. »

Un deuxième a dit : « J’ai fait un insp[ection there in 2004, and it was a s***hole. »

It comes after renters were left horrified by the state of an apartment a woman pays more than £1,000 a month to live in.

She shared the countless issues with her flat in Sydney, Australia, on TikTok as the country’s rental crisis rumbles on.

The woman, who goes by @dooperfiend on the social media platform, shows how her bedroom is right on top of the kitchen, with no dividing wall.

To add to the bizarreness, the fridge can be seen stacked on top of the tumble dryer to « save space ».

Continuing with the chaoticness of the kitchen, she then shows how the ceiling is being held together by tape, while the sink is propped up by a bottle of curry powder.

But it doesn’t end there, with the kitchen bench badly broken and awful views of her neighbour’s gardens.

Meanwhile, a landlord was slammed for listing a tiny makeshift room branded « smaller than Harry Potter’s cupboard ».

The « room » – consisting of a single mattress on the floor surrounded by blanket walls – was put up for rent on Airbnb for £34.50 per night.

The landlord described it as a « rare spacious living room near the CBD. »

The ad read: « Affordable spacious living room, suitable for someone who can sleep in every condition. »