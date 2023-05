Les chasseurs d’appartements horrifiés par une petite pièce dans un entrepôt de Londres avec des sols nus et une échelle jusqu’au lit sont répertoriés pour 680 £ par mois

FLAT-HUNTERS a été horrifié par une petite pièce dans un entrepôt londonien cotée à 680 £ par mois.

La chambre de Clapton, dans l’est de Londres, a des sols nus et une échelle menant au lit – et le nouveau résident devra vivre avec « six autres créatifs ».

Cet appartement confortable de l’est de Londres pourrait être le vôtre pour 680 £ par mois Crédit : Facebook

Le petit espace a des murs nus et une zone de lit bizarre Crédit : Facebook

Des clichés de l’appartement inclus dans l’annonce sur Facebook Marketplace cette semaine montrent un escalier en bois fragile menant du sol complètement nu à une minuscule zone de couchage sans aucune balustrade.

Les seuls meubles en vue sont une chaise en plastique, un petit tapis poussiéreux et un matelas jaune suspendu au bord de la zone de couchage.

Des éclaboussures de peinture blanche sont visibles sur le sol et la porte de l’appartement, avec deux ampoules nues comme seule source de lumière.

L’annonce de l’appartement se lit comme suit : « Chambre privée à louer. Chambre en mezzanine dans notre entrepôt partagé à Clapton.

« Vivre avec 6 autres créatifs, 3 salles de bains, une terrasse sur le toit et une salle de sport/café en bas 🙂 et beaucoup de plantes.

« £680pm + 4 semaines de caution. »

Les trois salles de bains de l’appartement sont dotées de murs en briques nues et de plafonds en bois.

Un chasseur d’appartement a déclaré : « Je ne savais pas qu’il y avait des favelas à Londres pour 700 £. »

