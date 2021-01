THE CHASERS ont été critiqués par la RSPCA après avoir été montrés nageant avec des dauphins captifs alors qu’ils étaient en Floride pour la série Road Trip d’ITV.

Les brainboxes de Chase Anne Hegerty, Shaun Wallace et Mark Labbett ont visité le US Dolphin Research Center dans l’épisode de jeudi dernier de The Chasers Road Trip: Trains, Brains and Automobiles.

Le trio a été montré en train de se mettre à l’eau au Centre pour nager avec les animaux – mais les œuvres de bienfaisance n’ont pas été impressionnées par les scènes.

Un porte-parole de la RSPCA a déclaré: «Nous avons été déçus de voir des animaux utilisés de cette manière lors du voyage sur la route des chasseurs.

« Nager avec les dauphins peut sembler attrayant pour les vacanciers, mais nous savons qu’en réalité ils ont souvent un espace restreint et peuvent trouver très stressant de nager avec des gens toute la journée. »

Ils ont ajouté à Le miroir: « Garder les dauphins et les baleines en captivité les prive de certaines des libertés les plus élémentaires et leur cause des niveaux inacceptables de stress et de souffrance. La captivité ne peut pas subvenir à leurs besoins et ils peuvent vivre une vie écourtée. »

La Humane Society a fait écho aux paroles de l’organisme de bienfaisance, ajoutant à la publication: «Il est extrêmement décevant de voir le traitement inhumain de ces animaux hautement intelligents promu ou normalisé à la télévision.

« Nous exhortons ITV à repenser leur politique qui les voit trop souvent filtrer les interactions irresponsables avec les animaux. »

L’approche de l’émission pour représenter un «sanctuaire de la recherche» a également été qualifiée de «très naïve» par un porte-parole de La Bucket List éthique.

Ils ont ajouté: « Ces animaux étaient dirigés par leur gardien pour se produire. »

Cependant, ITV s’est défendu contre le retour de bâton dans un communiqué, insistant: «Il n’y a aucune approbation de la maltraitance des animaux dans ce programme.

« Comme l’émission le montre clairement aux téléspectateurs, elle vise à remettre en question et à éclairer notre compréhension de l’intelligence animale et le fait d’une manière qui incite les chasseurs à réfléchir sur la manière dont les animaux sont traités par les humains dans nos cultures et à se demander si cela devrait changer. … ..

«Le Dolphin Research Center où le tournage a eu lieu est membre de l’Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums, l’organisme international d’accréditation des parcs marins, aquariums, zoos et installations de recherche.

«Les institutions accréditées par l’Alliance sont la référence en matière de soins aux mammifères marins, où les experts en animaux consacrent leur vie au bien-être des animaux dont ils s’occupent et au sauvetage et à la réhabilitation des animaux marins qui ont besoin d’aide.

« Louie, l’un des dauphins qui figuraient dans le programme, a été secouru à un jeune âge après avoir été touché par un déversement d’hydrocarbures alors qu’il était dans la nature et a depuis dû rester dans l’installation, étant trop jeune pour développer des compétences de chasse et sociales. pour survivre dans la nature. «

Les téléspectateurs ont également critiqué les scènes de dauphins lors de la première diffusion de l’épisode la semaine dernière, se rendant sur Twitter pour partager leur indignation.

Mark Labbett du Chase est terrifié alors qu’il conduit une énorme camionnette américaine lors du Road Trip du Chaser: trains, cerveaux et automobiles

L’un a écrit à l’époque: « Honte à vous et aux chasseurs d’avoir nagé avec les dauphins en captivité. »

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas croire que les chasseurs ont nagé avec des dauphins dans leur programme la nuit dernière. Ces dauphins peuvent avoir l’air heureux mais ils souffrent. »

Un troisième a déclaré: « @ITV dégoûté de voir comment votre programme mettant en vedette les chasseurs a promu le commerce des dauphins captifs ».