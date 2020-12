Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mercredi que les avions de combat chinois et russes n’étaient pas entrés dans l’espace aérien sud-coréen, malgré la déclaration de Séoul selon laquelle il devait répondre à une intrusion dans sa zone d’identification de défense aérienne.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes à Pékin que des avions de combat chinois et russes avaient organisé un entraînement prévu. «Au cours de cet entraînement, les avions de combat chinois et russes ont strictement respecté le droit international et n’ont pas pénétré dans l’espace aérien de la Corée du Sud», Dit Zhao.

Séoul a déclaré mardi que quatre avions militaires chinois et 15 avions russes étaient entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne au cours de leur entraînement combiné. Cependant, aucun n’a violé l’espace aérien territorial de la Corée du Sud, selon les chefs d’état-major conjoints de la Corée du Sud.

La zone d’identification de la défense aérienne couvre à la fois l’espace aérien sud-coréen et partiellement la zone appelée espace aérien international pour identifier les aéronefs civils, bien que le concept de ces zones ne soit pas scellé dans le droit international.

Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré mardi que deux bombardiers stratégiques russes Tu-95MS et quatre chinois H-6K avaient effectué la deuxième patrouille aérienne conjointe au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. Les avions des deux pays exploités «Dans le strict respect des dispositions du droit international», les États militaires russes.

Le ministère japonais de la Défense a également déclaré mardi que son armée de l’air avait brouillé des avions de combat pour suivre les bombardiers, qui ont survolé les îles contestées Takeshima-Dokdo dans la mer du Japon.

le « intrusion » d’avions de combat intervient alors que Séoul et Pékin s’emploient à organiser la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Le voyage, cependant, a déjà été retardé en raison de la troisième vague de la pandémie en Corée du Sud.

Mercredi, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, s’est dit préoccupé par l’entrée d’avions de combat chinois lors d’un appel vidéo avec son homologue chinois.

