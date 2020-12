Un petit nombre de chasses du lendemain de Noël se sont encore déroulées aujourd’hui sous les règles strictes de Covid, malgré l’annulation de la tradition dans de grandes parties du Royaume-Uni lors du verrouillage de niveau 4.

L’activité sportive annuelle, qui voit habituellement des dizaines de chasses se rencontrer à travers le pays, était très différente cette année avec une participation réduite et des défilés en centre-ville annulés.

Les spectateurs parcourent normalement les itinéraires par milliers portant des chapeaux et des écharpes, mais ont été contraints de rester à l’écart cette année afin d’éviter les grands rassemblements.

Le bureau de la chasse a également demandé aux cavaliers de laisser les emblématiques manteaux rouges derrière eux et de chasser en tweed ou en ratcatcher.

Un petit nombre de chasses traditionnelles du lendemain de Noël se sont déroulées aujourd’hui selon les règles strictes de Covid. Sur la photo: Chasse au lendemain de Noël près de Husthwaite, North Yorkshire

L’activité sportive annuelle, qui voit habituellement des dizaines de chasses se rencontrer à travers le pays, était très différente cette année, les spectateurs étant obligés de rester. Sur la photo: un saboteur de chasse marche avec la meute de chiens

De nombreuses chasses ont été annulées dans certaines parties du Royaume-Uni en vertu de restrictions de niveau 4, mais l’activité sportive annuelle en plein air a été autorisée à se poursuivre dans des zones soumises à des restrictions moindres.

Cependant, il a suscité des critiques pour avoir continué, alors que des millions de personnes étaient confrontées à des mesures de niveau 4 plus dures en Angleterre.

Les travaillistes ont critiqué le gouvernement pour avoir autorisé les chasses, affirmant que la décision démontrait «une règle pour les conservateurs et leurs compagnons, une autre pour tout le monde».

Le groupe pro-chasseur Countryside Alliance a déclaré que la tradition était suspendue dans les zones de niveau 4, tandis que le nombre de meutes de chiens avait été réduit et que les membres du public étaient contraints de rester à l’écart des réunions du lendemain de Noël, où les chasseurs et les spectateurs se rassemblaient avant ou après la chasse au sentier. .

Polly Portwin, responsable de la chasse à Countryside Alliance, a déclaré: « À l’instar d’autres activités sportives de plein air, la chasse a pu se poursuivre aujourd’hui d’une manière sécurisée par Covid, offrant à ceux qui ont pu participer l’occasion de profiter de la campagne.

Cependant, il a suscité des critiques de la part des travaillistes, qui ont déclaré que la décision démontrait « une règle pour les conservateurs et leurs camarades, une autre pour tout le monde »

Le groupe pro-chasseur Countryside Alliance a déclaré que la tradition se déroulait de manière sécurisée par Covid, avec un nombre réduit. Sur la photo: les membres des West Yorkshire Hunt Saboteurs à Carlton Husthwaite, North Yorkshire

« Nous espérons que toutes les chasses pourront à nouveau se retrouver dans les villages et les centres-villes le lendemain de Noël 2021 et pouvoir accueillir les dizaines de milliers de supporters pour qui cet événement fait partie intégrante de leurs festivités annuelles. »

Le bureau de la chasse a publié des directives strictes concernant les chasses enregistrées, qui comprenaient la distanciation sociale, l’évaluation des risques et le stockage des détails des participants à des fins de suivi et de traçabilité.

Dans une déclaration, ils ont écrit: « Il ne devrait pas y avoir de manteaux rouges à la chasse (cela inclut le personnel de chasse et le champ monté. Les chasseurs devraient également envisager de demander à leurs partisans de continuer à chasser en tweed ou ratcatcher. »

Middleton Hunt, basé dans le Yorkshire, qui organise généralement deux rencontres le lendemain de Noël à Malton et à Driffield, a éloigné ses activités de chasse des zones peuplées.

La chasse au renard a été interdite en Angleterre et au Pays de Galles à la suite de l’introduction de la loi de 2004 sur la chasse qui est entrée en vigueur un an plus tard, mais la chasse à la traînée est autorisée en vertu de la législation

Normalement, la chasse prendrait des chiens pour visiter les maisons de soins locales avant le début de la chasse, mais les organisateurs ne pouvaient pas le faire cette année.

Ralph Richardson, co-maître et chasseur de Middleton Hunt, a déclaré: « Nous savons à quel point cette occasion est importante pour eux, alors, lorsque nous le pourrons, nous nous arrangerons pour prendre les chiens un autre jour pour compenser de ne pas pouvoir visitez-les aujourd’hui.

La dirigeante adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a qualifié les chasses de « dégoûtantes », alors que de larges pans de l’est et du sud-est de l’Angleterre ont été soumis au plus haut niveau de restrictions samedi, limitant le mélange des ménages à deux personnes à l’extérieur.

Et Luke Pollard, secrétaire à l’environnement de l’ombre du Labour, a déclaré: « Les familles à travers le pays suivent à juste titre les restrictions de Covid ce Noël.

« Mais pour ceux dont la passion est la chasse, c’est un free-for-all festif, après que les conservateurs les ont exemptés de restrictions en dehors du niveau 4.

«Encore une fois, c’est une règle pour les conservateurs et leurs compagnons, une autre pour tout le monde.

Sur la photo: Chasse au lendemain de Noël 2019 à Bawtry, South Yorkshire. Cette année, le bureau de la chasse a également demandé aux cavaliers de laisser derrière eux les emblématiques manteaux rouges et de chasser en tweed ou en ratcatcher.

«Nous devons combler les lacunes afin que la chasse au renard puisse être consignée dans les livres d’histoire auxquels elle appartient.

L’activité a fait face à des réactions négatives après que le National Trust, Forestry England, le parc national de Lake District, United Utilities et Natural Resources Wales aient suspendu les permis de chasse sur leurs terres pendant que la police enquêtait sur les webinaires de l’instance dirigeante The Hunting Office, dont les groupes de défense des animaux ont expliqué comment l’activité est un «écran de fumée» pour permettre une véritable chasse aux renards.

La chasse au renard a été interdite en Angleterre et au Pays de Galles à la suite de l’introduction du Hunting Act 2004 qui est entré en vigueur un an plus tard.

Mais la chasse à la traînée, qui consiste à suivre un parfum le long d’un itinéraire prédéterminé avec des chiens ou des beagles pour reproduire une chasse, est autorisée en vertu de la législation.