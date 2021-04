Share on Twitter

Des avions de combat russes ont effectué des acrobaties aériennes à grande vitesse alors que les chars et les troupes militaires faisaient une démonstration de force en vue du prochain défilé du jour de la victoire à Moscou.

L’événement annuel marque l’anniversaire de la victoire de la Russie sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et devrait avoir lieu sur la Place Rouge de Moscou le 9 mai malgré la pandémie de Covid en cours.

Getty

Les militaires mars en formation lors d’un exercice d’entraînement militaire avant un défilé de la victoire en Russie[/caption]

Getty

Des chars participent à une répétition pour un défilé du jour de la victoire marquant le 76e anniversaire de la victoire de la Russie sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale[/caption]

Getty

Des transporteurs aériens stratégiques survolent le terrain d’entraînement d’Alabino[/caption]

Newsflash

Des avions de chasse ont participé à des parades acrobatiques aériennes[/caption]

Des hordes de militaires ont défilé en formation sur le terrain d’entraînement d’Alabino mercredi, portant des masques faciaux et portant des drapeaux rouges alors que des chars et des lance-roquettes se sont joints à l’exercice d’entraînement.

Le défilé – maintenant dans sa 76e année – est organisé en souvenir des 20 millions de vies soviétiques perdues pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des images vidéo de l’exposition aérienne diffusées par le ministère russe de la Défense montraient des exercices d’entraînement à basse altitude mettant en vedette les hélicoptères d’attaque Mi-35 et Ka-52 et l’équipe acrobatique Berkut dans l’hélicoptère Mi-28N.

Six avions de combat Su-25 seront utilisés pour réaliser des cascades et peindre le drapeau russe dans le ciel au-dessus de la Place Rouge.

Le ministère de la Défense a également annoncé que plusieurs porte-missiles seront présentés dans le défilé, y compris le Tu-160 et le Tu-95MS.

Le Tu-160 est l’un des avions supersoniques les plus lourds jamais produits et est actuellement le bombardier le plus rapide au monde.

La journée de formation a impliqué plus de 70 avions différents qui ont effectué des cascades à des vitesses de 200 à 550 km / h.

Il est considéré comme le défilé militaire le plus important du pays et accueille des milliers de militaires et de responsables.

«Nous prévoyons un vol dans une formation traditionnelle au-dessus de la Place Rouge, mais cette année, un groupe d’un avion Tu-160 escorté par quatre chasseurs Su-35 du groupe acrobatique des Chevaliers russes a été ajouté», Alexander Ivashkin, les a déclaré mercredi le chef de la formation du Centre de démonstration des aéronefs.

C’est la première fois que des chasseurs multirôles Su-35S escortent un bombardier de missiles stratégiques Tu-160, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

Le président Vladimir Poutine assistera au défilé du 9 mai et sera l’orateur principal dans son rôle de commandant suprême des forces armées russes.

Des commandants de service, des généraux militaires et des sous-ministres du ministère de la Défense seront également présents à la parade.

Alamy

La Russie a présenté sa force militaire lors de la répétition du défilé[/caption]

Getty

Le défilé militaire est un événement extrêmement important pour la Russie[/caption]

La dernière journée de formation militaire survient alors que la Russie et l’Ukraine restent en désaccord après des années de conflit, officiellement à partir de 2014.

Poutine a déplacé cette année des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière avec l’Ukraine.

Les dernières vidéos sur le terrain semblent montrer des armements lourds en mouvement dans la région de Krasnodar et des navires de guerre sur le fleuve Don alors que la crise ukrainienne devient de plus en plus hostile.

La Russie est également connue pour déplacer des navires de débarquement de la mer Caspienne à la mer Noire pour la première fois depuis la fin de l’ère soviétique.

La répétition du défilé militaire qui s’est tenue mercredi était la cinquième du genre depuis le défilé du jour de la victoire de l’année dernière, qui a été reporté d’un peu plus d’un mois en raison de la pandémie de coronavirus.





Le défilé de l’année dernière a été reporté au 24 juin en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré cela, il a attiré 13 000 militaires et une foule énorme.