Les chars israéliens renouvellent leur avancée vers le plus grand hôpital encore en activité à Gaza

Les chars israéliens ont lancé vendredi une nouvelle offensive vers la principale ville du sud de Gaza, qui abrite des centaines de milliers de Palestiniens chassés par les bombardements israéliens, se rapprochant une fois de plus du plus grand hôpital fonctionnel de l’enclave.

Les habitants de l’hôpital Nasser de Khan Younis, contraints d’héberger des Gazaouis déplacés ainsi que des patients, ont déclaré avoir entendu des tirs d’obus provenant de chars avançant vers l’ouest de la ville, tandis que les habitants ont également signalé de violents combats au sud.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 142 Palestiniens avaient été tués et 278 blessés au cours des 24 heures précédentes.

Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’hôpital Nasser, ce que le personnel nie.

Les bombardements et l’invasion terrestre israéliens lancés en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre contre les villes et villages autour de Gaza ont largement vidé les deux tiers nord de la bande côtière longue de 46 km (29 milles).

Environ 85 % des 2,3 millions d’habitants ont été contraints de chercher refuge dans le sud, selon l’ONU – la zone qui est désormais au centre de la campagne israélienne visant à éradiquer le mouvement Hamas qui gouverne Gaza.

La capacité des citoyens à surveiller les dernières menaces, à signaler les attaques ou à contrôler leurs proches – ainsi que le fonctionnement des services de secours – a été sévèrement entravée par une panne quasi totale des télécommunications qui en est maintenant à son huitième jour, la plus longue panne depuis le début de l’année. la guerre.

Douze personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes contre un immeuble résidentiel proche de l’hôpital Al-Shifa, en grande partie hors service, dans la ville de Gaza, au nord de l’enclave, ont indiqué des responsables palestiniens de la santé.

Les forces israéliennes ont procédé ce mois-ci à des retraits limités du nord de Gaza, affirmant que leurs opérations y étaient en grande partie terminées.

Mais les Palestiniens de Tel Al-Hawa, dans la banlieue sud de la ville de Gaza, ont déclaré que les chars israéliens avaient repoussé le quartier, obligeant les personnes réfugiées dans certaines écoles à évacuer et à se diriger vers le sud.

Le groupe militant du Jihad islamique a déclaré avoir combattu avec les forces israéliennes dans les camps de réfugiés d’Al-Bureij et d’Al-Maghazi dans le centre de Gaza et à Khan Younis, tandis que la branche armée du Hamas a déclaré que ses combattants avaient affronté les forces israéliennes dans plusieurs zones de Gaza pendant la nuit et vendredi matin.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle poursuivait ses opérations dans le centre et le nord de Gaza, saisissant des armes et tuant « plusieurs terroristes armés ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient détruit « 16 ou 17 » des 24 régiments de combat organisés par le Hamas, mais que nettoyer le territoire des militants prendrait « encore plusieurs mois ».

NETANYAHU OPPOSÉ À LA SOUVERAINETÉ PALESTINIENNE L’offensive israélienne contre Gaza a été déclenchée le 7 octobre par des attaques du Hamas dans les environs, au cours desquelles environ 1 200 personnes ont été tuées et 253 prises en otages, dont environ la moitié se trouvent toujours à Gaza, selon les décomptes israéliens.

Netanyahu a également réitéré son opposition à la création d’un État palestinien indépendant, que le principal allié d’Israël, les États-Unis, et de nombreuses puissances au Moyen-Orient et au-delà préconisent comme la seule solution réalisable à long terme au conflit.

“Israël doit avoir un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain. C’est une condition nécessaire”, a déclaré Netanyahu lors d’un point de presse à Tel Aviv. “Cela entre en conflit avec le principe de souveraineté, mais que faire ?” Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a répondu lors d’une conférence de presse que la création d’un État palestinien était le seul moyen d’assurer une sécurité durable à Israël, ainsi que la reconstruction, la gouvernance et la sécurité de Gaza.

Washington n’a guère réussi à persuader Israël d’atténuer le sort d’une population civile de plus en plus désespérée, privée depuis octobre de la plupart des fournitures humanitaires régulières dont elle dépendait, sans parler des soins médicaux adéquats pour les plus de 62 000 personnes qui ont été soignées. blessés, aux côtés de près de 25 000 morts.

Il y a un mois, un médecin a été contraint d’amputer la jambe de sa nièce A’Hed, âgée de 18 ans, sous le genou, sans anesthésie et en utilisant à peine plus qu’une paire de ciseaux, de la gaze et du fil à coudre, après qu’elle ait déclaré que la maison de sa famille à Gaza La ville a été touchée par des tirs de chars israéliens.

La maison se trouve à seulement 1,8 km de l’hôpital Al-Shifa, soit généralement six minutes en voiture ou 25 minutes à pied, mais Hani Bseiso a déclaré que les tirs israéliens intenses rendaient trop dangereux toute tentative d’y accéder.

“Pourrais-je l’emmener à l’hôpital ? Bien sûr que non”, a déclaré Bseiso à Reuters dans une interview, qualifiant la zone de “assiégée”.

“Les chars étaient à l’entrée de la maison”, a-t-il précisé.

“Le choix était soit de laisser la fille mourir, soit d’essayer au mieux de mes capacités.”

Interrogée pour commentaires, l’armée israélienne n’a pas répondu spécifiquement aux questions sur l’incident survenu au domicile d’A’Hed Bseiso, mais a déclaré que le Hamas avait utilisé des complexes hospitaliers comme couverture, une allégation que le groupe militant nie.

Fin novembre, plus de 1 000 enfants à Gaza avaient subi une amputation d’une jambe, selon l’ONU.

l’UNICEF, dans un contexte de mauvaise hygiène et de pénurie de médicaments.