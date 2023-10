Les chars israéliens ouvrent le feu sur Gaza lors de l’incursion la plus profonde jamais réalisée

Une série d’incidents lundi montre la pénétration la plus profonde de Gaza par les forces terrestres israéliennes depuis le début de leurs incursions il y a trois jours, alors qu’une campagne de bombardements incessante se poursuit, l’armée confirmant que les forces combinées d’infanterie, de blindés et d’ingénierie se trouvent toutes à l’intérieur des frontières de Gaza.

TEL AVIV — Se déplaçant rapidement dans la nuit, des chars et des soldats israéliens sont entrés lundi dans la banlieue de la ville de Gaza, atteignant l’autoroute principale qui va du nord au sud à travers l’enclave longue de 40 km. Les forces étaient si proches de la ville que ces troupes terrestres ont appelé à des frappes aériennes sur des cibles du Hamas.

Plus tôt dans la journée, des séquences vidéo dramatiques prises par des journalistes palestiniens et géolocalisées par le Washington Post montraient une berline blanche circulant sur l’autoroute en direction du carrefour de Netzarim, où se trouvaient des chars israéliens. Alors qu’elle effectuait un lent demi-tour, la voiture semble avoir été heurtée par un char israélien. (Netzarim était une colonie agricole israélienne dont les derniers habitants ont été expulsés par les soldats israéliens en 2005 lors de leur retrait de la bande de Gaza.)

Le journaliste Youssef Saifi a filmé ce qu’il dit être un char israélien tirant sur une voiture de civils à Gaza le 30 octobre. La voiture faisait demi-tour lorsqu’elle a été heurtée. (Vidéo : Yousef Basam via Storyful)

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a refusé de commenter l’incident survenu sur l’autoroute lundi, mais a déclaré lors d’une conférence de presse qu’Israël avait « élargi l’activité de nos forces et que des forces supplémentaires sont entrées dans la bande, notamment de l’infanterie, des corps blindés, du génie de combat ». et corps d’artillerie.

« Il existe également des contacts directs entre nos forces sur le terrain et les terroristes alors que les combats se poursuivent à l’intérieur de la bande de Gaza », a déclaré Hagari.

Autre signe d’une incursion plus profonde à Gaza, les Forces de défense israéliennes ont déclaré aux journalistes que les troupes israéliennes avaient repéré « un poste de lancement de missiles antichar dans la zone de l’Université al-Azhar et ont guidé un avion de combat pour les frapper ».

Plus tôt, des soldats de Tsahal ont hissé un drapeau israélien au sommet d’un hôtel en bord de mer, au nord de la ville de Gaza.

Jusqu’à présent, les courts clips vidéo diffusés par Tsahal montraient principalement des chars et des troupes opérant à la périphérie de Gaza, principalement dans les terres agricoles et à la périphérie des zones urbaines.

Il n’y a que deux routes principales reliant le nord au sud de Gaza. L’une d’elles longe la côte exposée et l’autre est la route Salah al-Din, l’artère principale. Salah al-Din est une ancienne route empruntée par les armées d’Alexandre le Grand, des Romains et de Napoléon.

Le journaliste Bashar Talib a déclaré par téléphone au Post qu’il se trouvait à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, lorsque vers 8h30, heure locale, lui et un collègue, Youssef Saifi, sont partis et se sont dirigés vers le nord, en direction de la ville de Gaza. Ils ont emprunté l’autoroute Salah al-Din , car d’autres routes ont été touchées par les bombardements israéliens.

« Nous avons été surpris par la présence d’un char et d’un bulldozer israéliens sur la route Salah al-Din, au carrefour de Netzarim », a déclaré Talib. Lui et Saifi ont immédiatement arrêté leur voiture et ont commencé à faire demi-tour.