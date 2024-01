Les chars israéliens bombardent les districts hospitaliers du sud de Gaza, les déplacés s’apprêtent à fuir à nouveau

25 janvier 2024 22h09 | Mis à jour le 26 janvier 2024 à 16h02 IST – GAZA/DOHA/JÉRUSALEM

Les chars israéliens ont bombardé les zones autour de deux hôpitaux de Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza, obligeant les personnes déplacées à une nouvelle course désespérée pour se mettre en sécurité, ont déclaré les habitants, dans le cadre d’une offensive croissante qui, selon Israël, vise les militants du Hamas.

Dans la ville de Gaza, au nord de l’enclave assiégée, 20 Palestiniens ont été tués et 150 blessés lorsqu’ils ont été touchés par une frappe israélienne alors qu’ils faisaient la queue pour récupérer de l’aide alimentaire, a déclaré Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. L’armée israélienne a déclaré qu’elle étudiait le rapport.

Les responsables de la santé à Gaza ont déclaré qu’au moins 50 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures à Khan Younis, où Israël a déplacé ses opérations militaires de grande envergure après avoir commencé à retirer ses forces des zones du nord qu’il prétend désormais contrôler en grande partie.

La majeure partie des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza est désormais regroupée à Khan Younis et dans les villes situées juste au nord et au sud de celle-ci, après avoir été chassée de sa moitié nord au début de la campagne militaire israélienne, qui en est maintenant à son quatrième mois.

Khan Younis est encerclé par les forces blindées israéliennes et soumis à des tirs aériens et terrestres presque incessants, ont déclaré des habitants, et une énorme colonne de fumée semblable à un champignon s’est élevée vers le ciel depuis les zones d’opérations militaires israéliennes jeudi.

Les médecins palestiniens ont déclaré que les chars israéliens avaient coupé la route et bombardaient des cibles autour des deux principaux hôpitaux de la ville encore en activité, Nasser et Al-Amal, piégeant les équipes médicales, les patients et les personnes déplacées regroupées à l’intérieur ou à proximité.

Israël affirme que les militants du Hamas utilisent les locaux de l’hôpital comme couverture pour leurs bases, ce que le groupe islamiste et le personnel médical nient.

Le siège par l’armée israélienne des principaux hôpitaux de Khan Younis, dans le cadre de ce qu’elle appelle une campagne croissante visant à éliminer les militants dans le principal bastion du Hamas au sud de Gaza, a rendu presque impossible aux équipes de secours d’atteindre les blessés ou de récupérer les morts.

Al-Qidra a déclaré que l’hôpital Nasser fonctionnait à seulement 10 % de sa capacité dans des « conditions difficiles et effrayantes », faute de nourriture, d’analgésiques et d’anesthésiques.

Mercredi, les Nations Unies ont déclaré que des chars israéliens avaient frappé un grand complexe de l’ONU à Gaza abritant des Palestiniens déplacés, tuant au moins neuf personnes et en blessant 75 autres. Mais Israël a nié que ses forces en étaient responsables, suggérant que le Hamas pourrait avoir lancé le bombardement. Il a déclaré qu’il examinait l’incident.

Israël a déclaré que le Hamas disposait de « centres de commandement et de contrôle » à proximité, qu’il a décrit comme « une zone dense » avec des civils et plusieurs hôpitaux où, selon lui, les militants étaient actifs.

Jeudi, des dizaines de milliers de sans-abri abrités dans l’enceinte se sont préparés à fuir vers Rafah, à 15 km (neuf milles) de là, au sud de Gaza, après que les chars israéliens à proximité ont ordonné à tous les civils à l’intérieur de partir, ont indiqué des responsables de l’ONU.

Les forces israéliennes ont fixé vendredi à 17 heures locales (15 heures GMT) la date limite pour vider le complexe, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Plus de 30 000 personnes étaient rassemblées à l’intérieur de l’enceinte, a-t-elle estimé.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne.

“La situation est très difficile”

“L’abri de l’ONU est surpeuplé, regorge d’ordures, les tirs et les tirs d’obus continuent à l’extérieur. Les gens ici ont peur, la situation est très difficile”, a déclaré le journaliste local Alaa Al-Mashharawi dans une vidéo de la scène publiée sur Facebook.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que moins de 20 % de l’étroite enclave — environ 60 kilomètres carrés (23 milles carrés) — abritait désormais plus de 1,5 million de sans-abri dans le sud, où l’escalade des combats « menace leur survie ».

Au moins 25 700 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes à Gaza, l’un des endroits les plus densément peuplés du monde, affirment les responsables palestiniens de la santé, et de vastes étendues de l’enclave fortement bâtie ont été rasées par les bombardements.

Israël a déclenché sa guerre pour éradiquer le Hamas après que des militants ont franchi la barrière frontalière lors d’une incursion choc dans les villes et bases israéliennes voisines le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et capturant environ 240 otages.

L’armée israélienne a déclaré avoir tué plus de 9 000 militants à Gaza et perdu 220 soldats au cours de cette guerre qui dure depuis trois mois et demi. Le Hamas a rejeté les chiffres d’Israël sur les morts de militants.

Dans sa dernière mise à jour, l’armée israélienne a déclaré que les forces de Khan Younis combattaient les militants au corps à corps et utilisaient des frappes aériennes de précision et des tireurs d’élite pour éliminer plusieurs cibles du Hamas, notamment dans le district d’Al-Amal.

Les négociations sur la « pause humanitaire » bloquées

Les appels internationaux urgents en faveur d’un cessez-le-feu pour épargner les civils qui ont subi le plus gros des pertes sont tombés dans l’oreille d’un sourd, Israël promettant de ne pas céder jusqu’à ce que le Hamas soit éradiqué et que tous les otages soient libérés.

Le Hamas affirme que tout accord doit dépendre de la fin par Israël de son offensive et de son siège et du retrait de la bande de Gaza.

Les pourparlers négociés sur une trêve d’un mois qui pourrait voir la libération des otages contre des prisonniers palestiniens en Israël ont repris, mais se sont heurtés aux divergences des deux parties sur la manière de mettre fin à la guerre, ont indiqué des sources. Reuters.

Une source régulièrement informée des négociations a déclaré qu’il n’y avait eu aucune interruption, même après que le médiateur clé, le Qatar, ait réprimandé mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour avoir prétendument qualifié l’État arabe du Golfe de “problématique” dans un enregistrement divulgué.

Le conflit à Gaza menace de déstabiliser le Moyen-Orient, attisant les hostilités allant de la Cisjordanie occupée par Israël à la région frontalière entre Israël et le Liban, en passant par la Syrie, l’Irak et les voies de navigation de la mer Rouge cruciales pour le commerce international.

En Cisjordanie, le ministère palestinien de la Santé, qui exerce une autonomie limitée, a déclaré jeudi qu’au moins 370 personnes avaient été tuées au cours de raids de l’armée israélienne ou d’affrontements avec des militants palestiniens depuis le 7 octobre.

