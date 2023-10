Les chars israéliens à l’extérieur de Gaza ajoutent des cages pour les protéger des drones ennemis

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les chars israéliens mobilisés à l’extérieur de Gaza ont été équipés de cages aériennes pour se protéger contre les drones d’attaque, une modification de sécurité largement utilisée en Ukraine qui semble proliférer dans un nouveau conflit, selon une analyse du Washington Post. Les images de la ville côtière d’Ashkelon montrent plusieurs chars équipés d’auvents métalliques au-dessus de leurs écoutilles. Les écrans de protection renforcés, parfois appelés « cages de protection », agissent comme une barrière contre les frappes aériennes, provoquant l’explosion des explosifs avant qu’ils ne puissent sérieusement endommager les véhicules ou blesser les membres de leur équipage.

Selon certains analystes, cette mesure de protection semble avoir été mise en œuvre par l’armée israélienne après que le Hamas, lors de son attaque surprise du 7 octobre, ait utilisé des drones commerciaux armés pour cibler des soldats et des véhicules blindés. Les dirigeants israéliens ont indiqué qu’ils se préparaient à lancer une offensive terrestre visant à détruire le groupe militant, une campagne qui, selon les experts en guerre urbaine, pourrait causer d’immenses souffrances et, selon un ancien responsable américain, devenir rapidement « un bain de sang pour tout le monde ».

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné naissance à un laboratoire de guerre moderne, dans lequel les armées du monde entier étudient comment les équipements et la doctrine sont testés dans un conflit à grande échelle, très éloigné des guerres contre-insurrectionnelles que les États-Unis et leurs alliés ont menées en Afghanistan et en Irak pendant de nombreuses années. du dernier quart de siècle.

Le conflit ukrainien a par exemple mis en évidence les dangers d’une production d’artillerie inadéquate et la folie d’utiliser de grands postes de commandement fixes qui peuvent être facilement ciblés. L’un des développements les plus significatifs de ce champ de bataille découle cependant de l’utilisation généralisée de drones armés, qui à son tour a conduit à des adaptations défensives sous la forme de filets, de cages et d’auvents.

Bien que le conflit en Ukraine ne soit pas la première fois que de tels équipements de protection sont utilisés, et les experts ont déclaré qu’il n’est pas clair si Israël les avait déjà déployés, l’utilisation des auvents en Ukraine a légitimé cette pratique comme solution rapide.

« Mon hypothèse est que les attaques du Hamas ont donné à Israël l’impulsion nécessaire pour installer les cages plus largement », a déclaré Mark Cancian, conseiller principal du Centre d’études stratégiques et internationales. « C’était probablement une chose à laquelle ils avaient déjà pensé, puisque tout le monde suit de près la guerre en Ukraine. »

Des soldats et des chars des Forces de défense israéliennes se sont rassemblés à la frontière avec la bande de Gaza le 17 octobre en prévision d'une offensive attendue.

L’utilisation de boucliers peut éviter de lourds dégâts aux véhicules blindés s’ils sont correctement installés, mais leur efficacité dépend du type d’engin utilisé lors d’une attaque, a déclaré Samuel Bendett, expert en drones au Center for Naval Analyses, un institut politique basé à Arlington. Virginie.

Ils protègent mieux, a-t-il dit, contre les quadricoptères qui larguent de petites munitions, comme les drones que le Hamas a utilisés lors des attaques contre les forces israéliennes. Ils sont moins utiles contre les drones de course bon marché qui sont plus maniables. De telles armes ont été utilisées récemment pour cibler les mercenaires russes de Wagner au Soudan. Un pilote talentueux, a déclaré Bendett, « peut contourner les interstices des cages et du blindage ».

On ne sait pas si le Hamas a acquis une telle technologie, connue sous le nom de drones à vue à la première personne – ou FPV.

Les écrans de protection seraient d’une utilité limitée contre des armes telles que les grenades propulsées par fusée, si elles étaient tirées sur des véhicules israéliens depuis des immeubles élevés à Gaza.

Sonny Butterworth, analyste principal de la société de renseignement de défense Janes, a déclaré que les boucliers agissent comme un tampon destiné à faire exploser prématurément un explosif et à neutraliser les ogives utilisées sur certaines grenades propulsées par fusée ou, dans le cas de grenades larguées par un drone grenades, font simplement rouler l’arme hors du véhicule avant qu’elle ne heurte un blindage plus faible ou ne tombe dans une trappe ouverte.

Les protections de type cage sont utilisées depuis des décennies. En Irak et en Afghanistan, les forces américaines ont installé des « blindages à lattes » autour de certains véhicules pour forcer les grenades propulsées par fusée à exploser avant de frapper le blindage principal. Israël a utilisé le même type de blindage sur ses véhicules.

Les forces russes ont utilisé des écrans de protection sur leurs véhicules avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine l’année dernière, probablement après avoir observé l’impact des drones d’attaque lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, a déclaré Rob Lee, expert militaire russe et chercheur principal au sein de l’armée russe. Institut de recherche en politique étrangère.

Au cours des premiers mois de la guerre en Ukraine, les troupes russes se sont tournées vers les cages pour lutter contre les effets dévastateurs des missiles Javelin fournis par les États-Unis, qui sont plus efficaces lorsqu’ils volent verticalement et frappent les chars par le haut, là où le blindage est le plus fin.

Les Russes et les Ukrainiens ont déployé les boucliers en plus grand nombre alors que les deux camps intensifiaient leur utilisation de drones pour attaquer les fantassins et les véhicules sur et derrière les lignes de front de la guerre. Les drones FPV, en particulier, ont fait preuve d’une précision mortelle, devenant l’arme principale utilisée par les deux armées pour détruire les chars de l’autre.

Les troupes ukrainiennes se sont adaptées en enroulant des filets et des clôtures grillagées autour d’armes critiques comme l’artillerie.