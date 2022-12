Les chars et véhicules militaires russes capturés par l’Ukraine posent un défi de réparation urgent

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE KHARKIV, Ukraine — Lorsque les forces ukrainiennes sont tombées sur le véhicule de combat russe abandonné sur le champ de bataille, elles savaient qu’elles avaient trouvé un prix rare. Le BMP-3, armé d’une mitrailleuse de 100 mm et d’un canon de 30 mm, était l’un des rares du genre que l’armée ukrainienne avait saisi aux Russes depuis le début de l’invasion. Mais il y a environ un mois, après des semaines d’utilisation par des soldats ukrainiens, son compartiment moteur et son système de ravitaillement ont commencé à tomber en panne.

Depuis lors, le véhicule de combat russe est hors service, bloqué sur un site de réparation dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont saisi des centaines de ce qu’elles appellent des « trophées » – des chars russes, des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules de combat d’infanterie – depuis le début de la guerre. Ils sont devenus des atouts précieux pour Kyiv. La brigade travaillant sur ce site de réparation les a qualifiés en plaisantant de chars « prêt-bail », faisant référence au programme World World II dans le cadre duquel les États-Unis ont fourni à la Grande-Bretagne, à l’Union soviétique et à d’autres pays alliés une aide humanitaire et du matériel militaire.

Mais bon nombre de ces chars et autres véhicules sont coincés dans des hangars comme celui de ce site de réparation alors que les brigades peinent à trouver les pièces nécessaires pour les réparer. L’unité ici, un bataillon de maintenance de la 14e brigade mécanisée séparée, n’a pas pu trouver les pièces dont elle avait besoin pour le BMP-3.

“Il est évident qu’il devrait combattre l’ennemi et non rester dans un hangar”, a déclaré Ruslan, le commandant du bataillon de maintenance âgé de 47 ans, qui s’est exprimé à condition que son nom de famille ne soit pas utilisé.

Pour trouver des pièces pour réparer le véhicule, le bataillon devait d’abord trouver une correspondance identique. Contrairement aux modèles précédents de ce type de véhicule de combat, le BMP-3 ne peut pas être réparé à l’aide de pièces de véhicules ukrainiens similaires.

Il est possible qu’une autre brigade ait un véhicule qui corresponde, a déclaré Ruslan, mais il n’y a pas de système pour localiser les pièces. Il a suggéré que les forces armées pourraient bénéficier d’un programme ou d’une base de données permettant de suivre les pièces compatibles entre les brigades. “Cela ferait gagner du temps”, a-t-il déclaré. “Cela permettrait d’économiser beaucoup de ressources.”

Un attaché de presse de la 14e brigade, la seule brigade qui a combattu sur toutes les principales lignes de front du pays depuis le début de l’invasion russe, a plaisanté en disant qu’il était dans la nature ukrainienne de collecter et de thésauriser des biens précieux. Ce n’est pas toujours aussi simple que de simplement demander à une autre brigade son char ou véhicule trophée identique.

Dans la région de Donetsk, Vadym Ustymenko, membre d’une unité de chars de la 25e brigade d’assaut aéroportée ukrainienne, a déclaré avoir changé de chars “six ou sept fois” au cours des sept derniers mois car ils avaient souvent besoin de réparations. Il se bat maintenant sur un char T-80, l’un des meilleurs modèles de l’arsenal ukrainien.

La 25e brigade a été la première unité à entrer dans la ville d’Izyum après le retrait précipité des forces russes de la région de Kharkiv en septembre, laissant derrière elle une quantité extraordinaire de chars et de véhicules blindés de transport de troupes.

“En parlant uniquement des chars, il y en avait en effet beaucoup, mais très peu étaient opérationnels”, a déclaré Ustymenko. « Ceux que vous pouviez tout juste démarrer ou qui n’avaient besoin que de quelques minutes de travail, vous pouviez compter sur une main. Ceux qui avaient besoin de réparations mais qui finiraient par courir représentaient probablement 30% supplémentaires. Et les 50 derniers pour cent étaient des déchets qui nécessitaient beaucoup de travail. »

Pour les chars qui étaient en mauvais état, certains pourraient être des “donateurs” de pièces nécessaires, a déclaré un autre soldat de l’unité d’Ustymenko. Étant donné que les armes ukrainiennes datent en grande partie de l’Union soviétique, un char de plus de 30 ans pourrait être amélioré avec une pièce de rechange d’un modèle russe saisi qui n’a que cinq ans.

Les soldats de l’unité d’Ustymenko ont déclaré qu’ils communiquaient occasionnellement avec d’autres brigades au sujet des pièces de rechange. Un soldat de l’unité de chars a mentionné qu’il avait demandé des munitions pour son char à une brigade de la région et qu’il avait été refusé.

Alors que l’Ukraine peut souvent réparer son propre équipement sur ou près de la ligne de front avec des pièces de rechange disponibles, une panne de l’équipement fourni par l’Occident signifie généralement qu’il doit être remorqué vers une installation de l’OTAN en Pologne. Cela pourrait signifier retirer un obusier vital du champ de bataille pendant des semaines.

“Les armes qui viennent des États-Unis, elles proviennent principalement de stocks, elles ne sont donc pas nouvelles”, a déclaré Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine. Elle a rencontré des politiciens occidentaux pour faire pression pour que l’Ukraine reçoive des avions de chasse et des chars de combat modernes. L’envoi d’armes endommagées en Pologne “est un énorme retard et une grande frustration pour l’armée ukrainienne”, a déclaré Kaleniuk.

Sur le site de réparation sur le terrain de la région de Kharkiv, des membres du bataillon de maintenance ont travaillé pour réparer deux chars russes et plusieurs véhicules de transport de troupes armés, réparant des moteurs, des systèmes de direction et des tourelles de mitrailleuses. L’une des premières choses que fait l’unité lors de la réparation d’un trophée est de le repeindre, en supprimant le symbole “Z” de son ancien propriétaire russe.

Souvent, la partie la plus difficile de la réparation d’un char russe consiste simplement à identifier le problème, a déclaré Ruslan. De nombreux chars ont été saisis dans la région de Kupiansk lors de la contre-offensive ukrainienne de Kharkiv.

Chaque brigade dispose d’une unité de reconnaissance technique dédiée à la recherche sur les terrains de chars et d’équipements abandonnés, puis à leur transport vers des sites de réparation. Les chars et les véhicules sont devenus plus faciles à trouver depuis que les feuilles sont tombées des arbres, améliorant la visibilité.

Mais les mois d’hiver créent également des conditions plus difficiles pour les réservoirs et l’équipement, provoquant plus d’usure.

Les coupures de courant constantes créent un obstacle supplémentaire. Les coupures de courant quasi quotidiennes sur ce site de réparation retardent le travail de l’équipe. Même un générateur ne suffit pas pour alimenter tous les outils dont ils ont besoin pour réparer l’équipement. Cela fait partie de l’objectif du président russe Vladimir Poutine, a déclaré Ruslan.

“Les Russes font cela pour une raison”, a-t-il déclaré.