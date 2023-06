Les chars et les avions à réaction F-16 faisant partie de l’aide à long terme pour l’Ukraine ne seront pas prêts pour la prochaine offensive, selon les États-Unis

PARIS (AP) – Le plus haut officier militaire américain a déclaré que l’entraînement des forces ukrainiennes sur les chars américains Abrams avancés avait commencé, mais ces armes cruciales à long terme pour tenter d’expulser la Russie du territoire occupé ne seront pas prêtes à temps pour la contre-offensive imminente de Kiev.

L’entraînement des chars a commencé alors que les États-Unis et leurs alliés ont commencé à conclure des accords pour former des Ukrainiens sur des avions de combat F-16, un autre système avancé recherché depuis longtemps. Ces avions feraient partie d’un plan de sécurité visant à dissuader de futures attaques, a déclaré jeudi soir le général de l’armée américaine Mark Milley à son arrivée en France.

« Tout le monde reconnaît que l’Ukraine a besoin d’une armée de l’air modernisée », a déclaré Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains. « Ça va prendre un temps considérable. »

L’intention est de fournir des capacités à l’Ukraine à moyen et long terme, a déclaré Nicolas Vaujour, vice-amiral qui est le chef des opérations de l’état-major interarmées français et s’est entretenu avec des journalistes voyageant avec Milley.

Milley a déclaré qu’une planification détaillée de la taille des classes d’entraînement F-16, des types de tactiques de vol et des lieux d’entraînement était en cours d’élaboration entre les États-Unis et des alliés tels que les Pays-Bas et la Grande-Bretagne qui se sont engagés à fournir les F-16 de fabrication américaine. . Les États-Unis n’ont pas précisé s’ils fourniraient directement des jets, mais le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis soutiendraient la formation des F-16 dans le cadre de la coalition.

Au fur et à mesure que ces logistiques sont déterminées, l’entraînement des chars Abrams avance.

Environ 200 soldats ukrainiens ont commencé un cours de formation d’environ 12 semaines en Allemagne au cours du week-end dernier où ils apprennent à manœuvrer, tirer et mener des opérations interarmes avec le système blindé avancé. 200 soldats supplémentaires reçoivent une formation sur le ravitaillement des réservoirs et l’entretien des camions-citernes.

Le programme d’entraînement américain est programmé pour mettre les troupes au courant des systèmes avant que 31 des chars Abrams de 70 tonnes que l’administration Biden a promis à l’Ukraine n’arrivent d’ici cet automne. Ces chars feront partie d’une force d’environ 300 chars au total promis par des alliés occidentaux, dont des chars Challenger du Royaume-Uni, des chars Leopard 2 d’Espagne et d’Allemagne et des chars légers de France.

Les États-Unis et leurs alliés ont hésité pendant des mois à fournir de tels réservoirs, citant les importants défis de maintenance et de ravitaillement en carburant que les systèmes nécessitent. Les réservoirs Abrams peuvent brûler du carburant à un taux d’au moins 2 gallons par mile (4,7 litres par kilomètre), que le réservoir soit en mouvement ou au ralenti. Cela signifie qu’un convoi d’approvisionnement constant de camions de carburant doit rester à portée de main pour que les réservoirs puissent continuer à avancer.

Comme pour la récente décision sur la formation des F-16, l’approbation des États-Unis d’envoyer leurs propres systèmes Abrams était une partie nécessaire des négociations des alliés sur les chars pour l’Ukraine afin qu’aucun pays occidental ne fournisse les systèmes seul, encourant éventuellement des représailles directes de la part de l’Ukraine. Russie. En janvier, l’administration Biden a fait marche arrière et a convenu que l’Ukraine obtiendrait les chars.

Milley est en France pour marquer le 79e anniversaire du jour J, qui a lancé la contre-offensive terrestre massive des alliés de la Seconde Guerre mondiale pour repousser les forces nazies en Europe. La guerre a impliqué certaines des plus grandes batailles blindées de l’histoire moderne, y compris une importante contre-offensive soviétique contre les nazis en 1943 le long du Dniepr, le même bord le long duquel des dizaines de milliers de forces ukrainiennes et russes sont maintenant retranchées.

« Vous pouvez vous souvenir de la Seconde Guerre mondiale et certaines des plus grandes batailles blindées de l’histoire se sont déroulées, essentiellement, dans certaines parties de l’Ukraine », a déclaré Milley aux journalistes voyageant avec lui. « Les chars sont donc très importants, à la fois pour la défense et l’attaque, et les chars modernes améliorés, la formation qui va avec, la capacité de les utiliser, seront fondamentaux pour le succès de l’Ukraine. »

Tara Copp, l’Associated Press