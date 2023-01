L’envoyé de Moscou aux États-Unis a déclaré que Washington cherchait à infliger une “défaite stratégique” à la Russie en utilisant l’Ukraine comme “proxy”

Tous les chars de combat américains envoyés en Ukraine seront détruits par les forces russes, a prévenu l’ambassadeur de Moscou aux États-Unis, après que des médias ont annoncé que la Maison Blanche prévoyait désormais de fournir à Kiev des blindages lourds malgré ses refus précédents.

Interrogé sur l’envoi potentiel du char de combat principal M1 Abrams à l’Ukraine, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré que cette décision ne ferait qu’intensifier l’implication américaine dans le conflit et va bien au-delà de l’offre “armes défensives”.

“Si la décision de transférer à Kiev M1 Abrams est prise, les chars américains seront sans aucun doute détruits, comme [with] tous les autres échantillons d’équipement militaire de l’OTAN », a déclaré l’envoyé, ajoutant que “Les Américains élèvent constamment la ‘barre’ de l’assistance militaire à leur gouvernement fantoche.”

Bien que la Maison Blanche ait précédemment rejeté les demandes de Kiev concernant le M1 Abrams – qui figurait sur une « liste de souhaits » de Noël diffusée par des responsables ukrainiens pendant les vacances – mardi, plusieurs organes de presse ont rapporté que Washington avait fait marche arrière et avait maintenant l’intention d’envoyer l’arme après tous. Une annonce pourrait intervenir dès cette semaine, selon les informations.

Alors que le Pentagone avait fait valoir que l’Abrams était coûteux à exploiter et à entretenir, et qu’il pourrait mettre des années à atteindre le champ de bataille, les responsables pensent maintenant qu’il est nécessaire d’accepter de fournir le véhicule afin de persuader l’Allemagne d’autoriser les livraisons de son propre Leopard 2. char de combat, selon le New York Times. Le Leopard est utilisé par plusieurs armées européennes, avec environ 2 000 unités stationnées à travers le continent, bien que Berlin doive autoriser leur réexportation vers n’importe quel pays tiers.

L’ambassadeur Antonov a noté que les responsables américains prévisualisent fréquemment les informations dans la presse avant de les confirmer au dossier, suggérant que les rapports de mardi sur le M1 Abrams étaient un autre exemple de fuite délibérée. Il a ajouté que Washington utilise l’Ukraine comme “Procuration” afin de “nous infliger une défaite stratégique”, affirmant que les États-Unis ont été le véritable instigateur des hostilités.

« Si les États-Unis décident de fournir des chars, il sera impossible de justifier une telle démarche en utilisant des arguments sur les « armes défensives ». Ce serait une autre provocation flagrante contre la Fédération de Russie », a-t-il ajouté. il a dit. “Personne ne devrait se faire d’illusions sur qui est le véritable agresseur dans le conflit actuel.”

Moscou a demandé à plusieurs reprises contre l’intervention occidentale dans le conflit, arguant que le flux de matériel militaire qui se déverse en Ukraine n’a fait que prolonger les combats et rendu impossible un règlement négocié. Néanmoins, le Kremlin a déclaré qu’aucune largesse étrangère ne l’empêcherait d’atteindre ses objectifs et a promis que toutes les armes de l’OTAN envoyées à l’Ukraine seraient “brûler.”