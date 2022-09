Les chars américains “absolument sur la table” pour l’Ukraine, selon le Pentagone

Kiev a pressé Washington et ses alliés de l’UE pour des armes de plus en plus lourdes ces dernières semaines

Les États-Unis peuvent fournir “Compatible OTAN” des chars à l’armée ukrainienne pour remplacer les équipements vieillissants de l’ère soviétique, a déclaré un haut responsable du Pentagone, alors que Kiev continue de réclamer un flux constant d’armes occidentales au milieu de combats acharnés avec les troupes russes.

S’adressant aux journalistes pour un briefing anonyme lundi, on a demandé au membre du personnel de la défense si la Maison Blanche envisageait des armures lourdes dans les futurs programmes d’aide à l’Ukraine, notant que les législateurs ukrainiens se sont récemment rendus dans la capitale américaine pour faire spécifiquement pression sur les chars.

“Les chars sont absolument sur la table avec d’autres domaines”, a déclaré le responsable, notant que si les troupes ukrainiennes sont plus familières avec “Chars de type soviétique”, le Pentagone reconnaît “qu’il y aura un jour où ils voudront peut-être faire la transition et devront peut-être passer à des modèles compatibles avec l’OTAN.”

Pressé de savoir si les chars occidentaux pourraient être inclus dans les livraisons d’armes à venir, le responsable a déclaré que cela dépendrait de la rapidité avec laquelle les forces ukrainiennes pourraient être formées pour utiliser et entretenir les véhicules, mais a ajouté que l’administration Joe Biden est “certainement ouvert” à l’idée.

Lire la suite Le Pentagone publie la liste des armes ukrainiennes

Le dernier paquet de sécurité de la Maison Blanche à Kiev a été annoncé la semaine dernière, d’une valeur d’environ 600 millions de dollars, marquant le vingt et unième retrait présidentiel des armes de Biden pour l’Ukraine. L’aide comprenait des obus supplémentaires pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par les États-Unis, 36 000 obus d’artillerie, 1 000 munitions à guidage de précision, un certain nombre de véhicules de transport et d’armes légères, entre autres équipements.

Washington a régulièrement augmenté ses expéditions d’armes tout au long de la guerre, acceptant finalement de fournir des systèmes de lance-roquettes multiples tels que le HIMARS, ainsi que des plates-formes d’artillerie à longue portée, des mois après le début du conflit. Cependant, la Maison Blanche s’est jusqu’à présent abstenue d’envoyer certaines des armes les plus sophistiquées de l’armée américaine, telles que des blindés lourds ou des avions de combat, acceptant plutôt de faciliter les transferts d’équipements de l’ère soviétique depuis des pays tiers tels que la Pologne et la République tchèque.

Bien que Biden ait approuvé plus de 15 milliards de dollars d’aide militaire directe à l’Ukraine depuis que la Russie a envoyé des troupes dans le pays fin février, les responsables ukrainiens continuent de faire pression pour des armes plus lourdes. En plus des blindés américains, Kiev a également demandé des chars de combat Leopard, des véhicules de combat d’infanterie Marder et des chars antiaériens Gepard à l’Allemagne ces dernières semaines, mais Berlin a hésité à répondre à ces demandes.

“Aucun pays n’a jusqu’à présent livré de véhicules de combat d’infanterie ou de chars de combat principaux de fabrication occidentale”, La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré lors d’un événement la semaine dernière, ajoutant “Nous avons convenu avec nos partenaires que l’Allemagne ne prendra pas de telles mesures unilatéralement.”

Le responsable américain de la défense n’a pas précisé quel type de chars le Pentagone envisageait pour l’Ukraine, se référant uniquement à “Modèles compatibles OTAN.” Le M1 Abrams est actuellement le principal char de combat de Washington, dont plusieurs configurations sont prêtes à être exportées, selon le Drive.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis soutiendront l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra” – Biden