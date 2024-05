La réputation des chars Abrams fournis par les États-Unis – autrefois salués comme ayant changé la donne pour l’armée ukrainienne – est de plus en plus surveillée alors que les soldats ukrainiens révèlent désormais les faiblesses et les défauts des véhicules américains.

Les F-16 ukrainiens seront « doublement mortels » grâce au don d’avions AEW&C par la Suède ; Le MiG-31BM constitue une « grande menace » pour les avions radar

Le déploiement de ces chars Abrams, en particulier des modèles M1A1, était destiné à renforcer la résistance de Kiev contre les forces russes, mais les expériences sur le champ de bataille ont soulevé des doutes quant à leur efficacité.

En janvier 2023, après une campagne persistante des responsables ukrainiens soulignant le besoin crucial de chars avancés, les États-Unis ont accepté d’envoyer 31 Abrams en Ukraine.

Les chars, coûtant chacun environ 10 millions de dollars, étaient essentiels pour percer les lignes défensives russes. En octobre 2023, les 31 chars étaient arrivés en Ukraine, alimentant l’espoir d’un avantage stratégique sur des lignes de front en constante évolution.

Cependant, ces chars ont rencontré des défis importants sur le champ de bataille, notamment de la part des drones russes. Au moins cinq chars Abrams ont déjà été perdus à cause des attaques russes, ce qui compromet leur impact attendu.

Lors de la dernière interview accordée à CNN, les équipages de chars ukrainiens formés en Allemagne ont fait part de leurs inquiétudes quant aux performances des chars Abrams. Ils disaient que le blindage des chars n’était pas assez solide pour les armes modernes.

« Le blindage du char n’est pas suffisant pour le moment », a déclaré un membre de l’équipage, connu sous l’indicatif Joker. « Cela ne protège pas l’équipage. En réalité, aujourd’hui, c’est la guerre des drones. Alors maintenant, quand le char sort, ils essaient toujours de le toucher.

Un autre membre de l’équipage, Dnipro, a souligné que les chars Abrams étaient la « cible numéro un » sur le champ de bataille. « Sans défense, l’équipage ne survit pas sur le champ de bataille », a-t-il déclaré. Ces déclarations soulignent la vulnérabilité des chars et le risque accru pour les soldats qui les utilisent.

Bien que des rapports antérieurs aient indiqué que l’Ukraine avait retiré des lignes de front les chars Abrams fournis par les États-Unis, les responsables de la 47e brigade mécanisée, qui a reçu les chars, ont affirmé que tous les chars Abrams étaient stationnés près du front oriental.

Des problèmes techniques ont encore aggravé les défis des chars. Lors d’une visite sur CNN, un char était immobile en raison d’un problème de moteur alors qu’il venait d’être expédié de Pologne.

Les membres de l’équipage ont également signalé que la pluie ou le brouillard pourraient provoquer de la condensation, susceptible d’endommager les composants électroniques du véhicule. De plus, les équipages sont confrontés à des problèmes de munitions, les approvisionnements actuels étant inadaptés à leurs besoins de combat.

« Ce que nous avons est davantage destiné aux combats directs de char à char, ce qui arrive très rarement », a expliqué Joker. « Le plus souvent, nous travaillons comme artillerie. Vous devez démonter une limite d’arbres ou un bâtiment. Nous avons eu un cas où nous avons tiré 17 balles sur une maison, et elle était toujours debout.

Pourquoi les CCP Abrams sont-ils témoins d’un échec ?

Le rôle essentiel des chars de combat principaux (MBT) dans la guerre terrestre moderne de haute intensité ne peut être surestimé. Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine a démontré qu’il est presque impossible de mener des opérations offensives à grande échelle sans un approvisionnement adéquat en ces puissantes machines.

Cependant, plusieurs facteurs clés ont contribué aux difficultés des chars Abrams fournis par les États-Unis sur les lignes de front ukrainiennes. Ces facteurs mettent en évidence les défis auxquels sont confrontées les forces armées ukrainiennes.

Certaines sources occidentales ont critiqué les dirigeants ukrainiens pour leur mauvaise planification opérationnelle. Cependant, la réalité est que les forces armées ukrainiennes sont gravement désavantagées face à une armée russe bien armée et profondément ancrée.

L’efficacité des chars Abrams a également été considérablement entravée par le manque de soutien aérien crucial, élément essentiel de la guerre blindée moderne.

Dans l’interview, les équipages de chars ukrainiens ont réitéré la différence critique entre les conditions du champ de bataille de l’OTAN et de l’Ukraine. Les chars Abrams ont été conçus pour un style de guerre de l’OTAN, dans lequel la puissance aérienne et l’artillerie jouent un rôle central dans la préparation du champ de bataille avant l’avancée des chars et de l’infanterie. Kiev a d’ailleurs souvent exprimé sa frustration face au manque d’artillerie et de puissance aérienne adéquates.

« Ils ne le feraient jamais », a déclaré Joker, le membre de l’équipage du char ukrainien, faisant référence aux soldats de l’OTAN entreprenant des avancées similaires sans soutien aérien. Passant à l’anglais, il a imité un soldat de l’OTAN : « Appelez l’aviation, appelez l’artillerie », a-t-il déclaré. «Nous n’avons ni aviation ni artillerie. Nous n’avons que des chars. Et voilà le problème. »

Les défenses retranchées ne peuvent être percées qu’avec une puissance aérienne décisive et un blindage lourd massif. Et, sans puissance aérienne, cette tactique nécessite plusieurs chars, mais l’arsenal actuel de Kiev est une mosaïque de véhicules différents.

Seuls 31 chars Abrams ont été fournis par Washington à l’Ukraine. Certaines fonctionnalités clés ont été supprimées pour se conformer aux restrictions d’exportation. Les experts affirment que l’Ukraine a besoin d’au moins deux brigades de chars Abrams – environ 200 – dans un effort coordonné pour avoir un impact sur le champ de bataille.

Les chars, contrairement aux avions de combat ou aux missiles à longue portée, ne représentent aucune menace directe pour le territoire russe à moins qu’ils ne soient positionnés dans des zones contestées. Cependant, le nombre limité de chars Abrams ne peut vaincre les défenses russes bien fortifiées.

L’Ukraine est devenue un cimetière pour les chars. Malgré leur conception et leurs capacités avancées, ces chars ont subi le même sort que beaucoup d’autres avant eux, succombant aux dures réalités du champ de bataille.