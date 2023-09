Les chars Abrams arriveront en Ukraine la semaine prochaine – Biden

Le président américain a également annoncé un nouveau programme d’aide à Kiev, mais celui-ci ne comprenait pas de missiles ATACMS à longue portée.

Le président américain Joe Biden a annoncé que les premiers chars américains Abrams M1 atteindraient l’Ukraine d’ici quelques jours lors de sa rencontre avec son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, à la Maison Blanche.

« La semaine prochaine, les premiers chars américains Abrams seront livrés en Ukraine », Biden a promis après les pourparlers de jeudi.

Le dirigeant américain a déclaré qu’il avait également « a approuvé la prochaine tranche d’assistance à la sécurité » pour Kiev.

Le Pentagone a ensuite évalué l’ensemble à 325 millions de dollars, affirmant qu’il comprenait des défenses aériennes, des munitions pour les lance-roquettes multiples HIMARS, des armes antichar et des obus d’artillerie.

Les missiles à longue portée ATACMS, que Kiev réclamait à Washington depuis des mois, ont été absents de la nouvelle série d’aide militaire.

Biden a insisté sur le fait que le soutien américain à l’Ukraine concernait « l’avenir de la liberté » lequel « L’Amérique ne pourra jamais et ne s’en éloignera jamais. » Il a également assuré à Zelensky que « nous sommes avec vous. Et nous restons avec vous.

Le dirigeant ukrainien a remercié Biden et le peuple américain pour toute leur aide dans le conflit avec la Russie, affirmant que le nouveau programme d’aide était «exactement ce dont nos soldats ont besoin.

En janvier, les États-Unis se sont engagés à fournir à Kiev 31 chars de combat Abrams M1. Ces chars appartiendront à l’ancienne variante M1A1, à laquelle manquent certaines des technologies les plus avancées. Washington enverra également à Kiev des obus perforants à l’uranium appauvri de 120 mm en même temps que les chars. Certaines études associent ces munitions controversées au cancer, à des handicaps congénitaux et à d’autres problèmes de santé parmi la population des zones où de telles obus ont été utilisés.

Les Abrams M1 de 70 tonnes arriveront en Ukraine près de quatre mois après le lancement de la contre-offensive de Kiev et avant la saison de la boue dans la région, ce qui pourrait sérieusement compliquer toute opération offensive. La semaine dernière, le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain, a déclaré à la BBC que l’Ukraine avait « Il reste environ 30 à 45 jours de combats. »

Les forces de Kiev utilisent des chars Leopard 2 de fabrication allemande et des véhicules de combat Bradley de fabrication américaine depuis le début de la contre-offensive, perdant plusieurs dizaines de ces véhicules. Des Challenger 2 britanniques ont également été repérés en première ligne début septembre. Au moins deux de ces chars auraient été détruits par les forces russes, et Londres a confirmé la perte d’un d’entre eux.

Malgré l’utilisation du matériel occidental, l’Ukraine n’a pas réussi à atteindre son objectif déclaré de diviser le front russe en deux dans la région de Zaporozhye. Lors de sa contre-offensive, Kiev n’a réussi à capturer qu’une poignée de petits villages éloignés des principales lignes de défense russes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que l’armée ukrainienne avait perdu plus de 71 000 soldats et plus de 540 chars depuis le début de l’été.