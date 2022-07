Les chariots d’épicerie intelligents d’Amazon arrivent dans certains magasins Whole Foods

Amazon étend ses paniers intelligents à un magasin Whole Foods dans le Massachusetts, la société a dit En Lundi.

Amazon déploiera initialement des chariots Dash dans un Whole Foods à Westford, Massachusetts, au nord-ouest de Boston, dans les mois à venir, avant de lancer la technologie à d’autres endroits.

Les chariots permettent aux utilisateurs d’éviter la ligne de paiement en suivant et en comptabilisant les articles au fur et à mesure qu’ils sont placés dans le panier. Amazon a lancé le Dash Cart en septembre 2020 dans ses épiceries Fresh.

Les chariots s’appuient sur la technologie sans caissier “Just Walk Out” d’Amazon déployée pour la première fois dans les dépanneurs Amazon Go. Ils utilisent une combinaison de vision par ordinateur et de capteurs pour identifier les articles lorsqu’ils sont placés dans des sacs à l’intérieur du chariot. Au fur et à mesure que les acheteurs ajoutent et suppriment des articles, un affichage sur le panier ajuste le prix total. Les acheteurs sortent du magasin par une voie spéciale et Amazon débite automatiquement leur carte de crédit.

En plus d’apporter la technologie à Whole Foods, Amazon lance également une nouvelle version plus grande du Dash Cart, qui fera ses débuts dans le magasin Massachusetts Whole Foods, puis sera lancée dans d’autres emplacements, ainsi que dans certaines épiceries Fresh. La société a déclaré que le chariot amélioré pourra contenir jusqu’à quatre sacs d’épicerie, au lieu de deux, et aura une étagère inférieure pour les produits surdimensionnés.

Les chariots sont également “résistants aux intempéries” afin que les utilisateurs puissent déposer leurs courses dans leur voiture. Pour tester la technologie et s’assurer qu’elle pourrait résister aux conditions météorologiques difficiles, Amazon l’a cuite dans un four et l’a placée dans un “congélateur géant”, a déclaré Dilip Kumar, vice-président de la vente au détail physique et de la technologie d’Amazon, dans le blog de lundi. Auparavant, les acheteurs devaient laisser les chariots dans les magasins lorsqu’ils sortaient.

Amazon continue d’étendre sa technologie sans caissier au-delà des magasins Go. L’année dernière, il a introduit le système Just Walk out dans ses magasins Whole Foods et Fresh, et il a commencé à vendre la technologie à des tiers en 2020.

